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Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına jest

İngiltere takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, deplasmana gidecek taraftarların yol ücretini karşılayacak.

Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına jest - 1

İngiltere Championship ekibi Hull City sahibi Acun Ilıcalı'dan taraftarlara Noel jesti geldi.


Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına jest - 2

Hull City, 30 Aralık'ta Birmingham ve 2 Ocak'ta Wigan deplasmanlarına gidecek. Ilıcalı, bu iki deplasman maçına gidecek taraftarların yol ücretlerini ödeyecek.


Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına jest - 3

Birmingham maçına gidecek taraftarlara 22 pound (Yaklaşık 550 TL), Wigan deplasmanına gideceklere de 25 pound (Yaklaşık 600 TL) ödeme yapılacak.


Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına jest - 4

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Taraftarlar desteği inanılmaz ve biz de onlara aynı şekilde karşılık vermeye çalıştık. Şu anda insanlar için zor bir süreç olduğunu biliyoruz ve Noel her zaman daha pahalı oldu. Eğer onlara yardımcı olabileceksek ancak böyle olabilirdi. 'Tek aile ve tek bir rüya' dediğimizde gerçekten ciddiyiz" denildi.


Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına jest - 5

Ilıcalı ağustos ayında da Queens Park Rangers deplasmanına giden taraftarların biletlerinin parasını ödemişti.

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