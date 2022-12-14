Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına jest

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Taraftarlar desteği inanılmaz ve biz de onlara aynı şekilde karşılık vermeye çalıştık. Şu anda insanlar için zor bir süreç olduğunu biliyoruz ve Noel her zaman daha pahalı oldu. Eğer onlara yardımcı olabileceksek ancak böyle olabilirdi. 'Tek aile ve tek bir rüya' dediğimizde gerçekten ciddiyiz" denildi.





