Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına jest

İngiltere Championship ekibi Hull City sahibi Acun Ilıcalı'dan taraftarlara Noel jesti geldi.
Hull City, 30 Aralık'ta Birmingham ve 2 Ocak'ta Wigan deplasmanlarına gidecek. Ilıcalı, bu iki deplasman maçına gidecek taraftarların yol ücretlerini ödeyecek.
Birmingham maçına gidecek taraftarlara 22 pound (Yaklaşık 550 TL), Wigan deplasmanına gideceklere de 25 pound (Yaklaşık 600 TL) ödeme yapılacak.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Taraftarlar desteği inanılmaz ve biz de onlara aynı şekilde karşılık vermeye çalıştık. Şu anda insanlar için zor bir süreç olduğunu biliyoruz ve Noel her zaman daha pahalı oldu. Eğer onlara yardımcı olabileceksek ancak böyle olabilirdi. 'Tek aile ve tek bir rüya' dediğimizde gerçekten ciddiyiz" denildi.
Ilıcalı ağustos ayında da Queens Park Rangers deplasmanına giden taraftarların biletlerinin parasını ödemişti.