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Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan maçlarda topladığı 89 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını sürdürebilmek için galibiyet için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 1

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, ligde son haftalara girilirken bir talihsizlik yaşamak istemiyor. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 2

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 3

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 4

LİGDEKİ SON DURUM

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor.

Son deplasman mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 5

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra saha çalışmalarına başlayan Jayden Oosterwolde, bu akşam oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 6

7 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, bu akşam oynanacak maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

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