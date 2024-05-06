Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, ligde son haftalara girilirken bir talihsizlik yaşamak istemiyor. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?