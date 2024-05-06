Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan maçlarda topladığı 89 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını sürdürebilmek için galibiyet için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, ligde son haftalara girilirken bir talihsizlik yaşamak istemiyor. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?