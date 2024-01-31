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Al Nassr-Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi ve Ronaldo karşı karşıya geliyor

Al Nassr, Riyad Sezon Kupası'nda Inter Miami ile karşı karşıya gelecek. Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'nun takımları bir kez daha karşı karşıya geliyor. Peki, Al Nassr-Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Nassr-Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi ve Ronaldo karşı karşıya geliyor - 1

Riyad Sezon Kupası kapsamında Al Nassr ve Inter Miami Suudi Arabistan’da karşı karşıya gelecek. Riyad Sezon Kupası'nda Messili Inter Miami ile Ronaldo’nun forma giydiği Al Nassr maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Al Nassr-Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Al Nassr-Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi ve Ronaldo karşı karşıya geliyor - 2

AL NASSR-INTER MİAMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Al Nassr-Inter Miami maçı 1 Şubat 2024 Perşembe akşamı Başkent Riyad'daki Kingdom Arena'da saat 21.00’de oynanacak.

Mücadele beIN Sports 4'te canlı olarak yayınlanacak.

Al Nassr-Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi ve Ronaldo karşı karşıya geliyor - 3

RONALDO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Baldırından hafif sakatlığı bulunan Ronaldo’nun durumu maç saatinde belli olacak.

Al Nassr-Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi ve Ronaldo karşı karşıya geliyor - 4

İKİ YILDIZIN REKABETİNDE MESSİ ÜSTÜN

İki yıldız arasında daha önce oynanan 36 maçın 16'sını Messi, 11'ini ise Ronaldo kazanırken 9 karşılaşma da berabere bitti.

Söz konusu mücadelelerde Messi 22, Ronaldo ise 21 kez ağları sarstı.

Riyad Sezon Kupası'nda oynanan ilk maçta Al-Hilal, Inter Miami'yi 4-3 mağlup etmişti.

Turnuva kapsamındaki son maçta Al-Hilal ile Al-Nassr, 8 Şubat Perşembe günü karşılaşacak.

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