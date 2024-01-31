Al Nassr-Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi ve Ronaldo karşı karşıya geliyor

İKİ YILDIZIN REKABETİNDE MESSİ ÜSTÜN

İki yıldız arasında daha önce oynanan 36 maçın 16'sını Messi, 11'ini ise Ronaldo kazanırken 9 karşılaşma da berabere bitti.



Söz konusu mücadelelerde Messi 22, Ronaldo ise 21 kez ağları sarstı.



Riyad Sezon Kupası'nda oynanan ilk maçta Al-Hilal, Inter Miami'yi 4-3 mağlup etmişti.



Turnuva kapsamındaki son maçta Al-Hilal ile Al-Nassr, 8 Şubat Perşembe günü karşılaşacak.