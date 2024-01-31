Al Nassr-Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi ve Ronaldo karşı karşıya geliyor
Al Nassr, Riyad Sezon Kupası'nda Inter Miami ile karşı karşıya gelecek. Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'nun takımları bir kez daha karşı karşıya geliyor. Peki, Al Nassr-Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Riyad Sezon Kupası kapsamında Al Nassr ve Inter Miami Suudi Arabistan’da karşı karşıya gelecek. Riyad Sezon Kupası'nda Messili Inter Miami ile Ronaldo’nun forma giydiği Al Nassr maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Al Nassr-Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?