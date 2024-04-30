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Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off serisi çeyrek final üçüncü maçında sahasında Fransa ekibi Monaco ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Final Four'a yükselmek için mücadele veren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, serinin üçüncü maçında taraftarının önünde kazanarak üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final) - 1

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında sahasında Monaco ile kozlarını paylaşacak. Serinin ilk 2 maçında 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Monaco'yu evinde yenmek ve seride öne geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final) - 2

FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü karşılaşmasında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final) - 3

ÜÇ GALİBİYET ALAN TAKIM FİNAL FOUR'A YÜKSELECEK

Üç galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e kalacağı çeyrek final etabında Fransa'da oynanan 2 karşılaşmadan ilkini Fenerbahçe Beko 95-91 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İkinci karşılaşmada ise Monaco 93-88'lik skorla galip gelerek durumu 1-1'e getirmişti.

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final) - 4

SERİNİN DÖRDÜNCÜ MAÇI 3 MAYIS'TA

Çeyrek final etabının dördüncü maçı 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da yapılacak.

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