Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off serisi çeyrek final üçüncü maçında sahasında Fransa ekibi Monaco ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Final Four'a yükselmek için mücadele veren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, serinin üçüncü maçında taraftarının önünde kazanarak üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında sahasında Monaco ile kozlarını paylaşacak. Serinin ilk 2 maçında 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Monaco'yu evinde yenmek ve seride öne geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?