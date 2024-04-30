Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final)

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında sahasında Monaco ile kozlarını paylaşacak. Serinin ilk 2 maçında 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Monaco'yu evinde yenmek ve seride öne geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?