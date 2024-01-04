Alperen Şengün: Babam tribündeyken kötü oynama lüksüm yok

NBA'de diğer takımlarda forma giyen oyunculardan ve koçlardan büyük saygı gördüğünü belirten Şengün, "Saha içinde rakiplerle de konuşuyoruz, koçlar da güzel şeyler söylüyor. Bu onur verici bir durum. Onlar da bunu görüyorlar. Bu ligde çok iyi oyuncular var. Herkes birbirine saygı duyuyor. Bu saygıyı kazanmak benim için onur verici" diye konuştu.



"BU YILIN BENİM İÇİN İYİ GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUM ÇÜNKÜ ÇOK ÇALIŞTIM"



Yaz aylarında çok iyi çalıştığını ve çalışmalarının karşılığını aldığını belirten genç oyuncu, "Bu yılın benim için iyi geçeceğini biliyordum çünkü çok çalıştım. Çalışmanın da verdiği etkiyi görüyorum. Takım arkadaşlarım ve koçum da bana güveniyor. Benim üzerimden oyun oynanıyor. Ben de bunu en iyi şekilde değerlendirip onları yüz üstü bırakmamaya çalışıyorum. Her gün üstüne katarak devam etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.



Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Şengün, "Gelecek nesillere örnek olmaya çalışıyorum. İnşallah ülkemizden daha iyi oyuncular çıkar. Ben de bir gün emekli olduğumda bunları görmek isterim. Onlarla konuşup, onlara bilgilerimi aktarmak isterim. Bu günleri görmek inşallah bana nasip olur. Desteklerini vermeye devam etsinler. Bu benim daha iyi oynamamı sağlıyor. Onların arkamda olduğunu bilmek, Türk bayrağını temsil edebilmek benim için onur verici" diyerek sözlerini noktaladı.