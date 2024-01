Alperen Şengün: Babam tribündeyken kötü oynama lüksüm yok

"İŞİNİZİ ZORLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Takım içerisinde güzel bir uyum yakaladıklarını ve sahaya çıktığında her zaman en iyisini vermeye çalıştığını söyleyen Şengün, "Şu anda çok güzel bir takım uyumu var. Takım arkadaşlarım da bana çok yardımcı oluyor. Takımdaki kimyamız çok iyi. Ailem yaklaşık 1 aydır burada. Onların burada olması beni güzel etkiliyor. Yemek, uyku düzeni konusunda olumlu etki ediyorlar bana. Sahada da elimden gelen her şeyi yapıyorum. Maçlarda iyi oynadıkça ikili ve üçlü sıkıştırmalar geliyor. İşinizi zorlaştırmaya çalışıyorlar. Ben takım arkadaşlarımı buldukça ve onlar skor ürettikçe, benim oyunum açılıyor. Sahada her çıktığımda en iyisini vermeye çalışıyorum. Ne yapabildiğimi ve potansiyelimin ne olduğunu biliyorum. Bir takım oyuncusunun yapabildiği şeyleri yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.