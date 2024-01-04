Alperen Şengün: Babam tribündeyken kötü oynama lüksüm yok
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, "Ailem burada, her yıl yanıma geliyorlar. Onlar gelince düzenim daha iyi oluyor. Onlarla oyun oynuyorum, zaman geçiriyorum, konuşuyorum. Kötü oynadığımda biliyorum ki babam bana kızacak ki kızıyor da. Tribünde görüyorum onu, 'Hadisene, hadi' şeklinde söylemleri oluyor. Babamlar buradayken kötü oynama lüksüm yok." dedi.
Houston Rockets, NBA'de bu sezon oynadığı 32 maçta 17 galibiyet 15 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 8'inci sırada yer alıyor. Play-In potasında yer alan Teksas ekibinde milli oyuncu Alperen Şengün, bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor.
Bu sezon 32 maçın tamamında forma giyen Şengün, 21.5 sayı, 9.0 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları ile oynuyor. Son 10 maçta 25.5 sayı ortalaması yakalan milli basketbolcu, kariyerinde ilk defa All-Star seçilebilmek için de mücadele ediyor. Alperen Şengün, sezon başlangıcı, şu ana kadarki performansı, All-Star oylaması dahil birçok konuda açıklamalarda bulundu.