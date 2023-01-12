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Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla NBA tarihine geçti

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Sacramento Kings maçında kariyerinin ilk 'triple-double'ını yaptı. Milli basketbolcu 10 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot oldu.

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla NBA tarihine geçti - 1

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Kings, ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Rockets'ı 135-115 yendi.

Ev sahibi Kings'te Domantas Sabonis 25 sayı, 14 ribaunt, 9 asist, De'Aaron Fox 24 sayı, 9 asist ve Trey Lyles 20 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla NBA tarihine geçti - 2

Mağlubiyet serisi 8 maça çıkan Rockets'ın skor yükünü, 26 sayı, 5 ribaunt üreten Jalen Green ve 21 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Kenyon Martin çekti.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu 20 yaşındaki Alperen Şengün ise Sacramento Kings karşısındaki 10 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) triple double yapan en genç pivot olarak tarihe geçti.

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla NBA tarihine geçti - 3

KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Hem Doğu Konferansı hem de ligin en iyi galibiyet yüzdesine sahip Boston Celtics, evinde oynadığı New Orleans Pelicans karşılaşmasını 125-114 kazandı.

Art arda 4. galibiyetini elde eden Celtics'te Jaylen Brown 41 sayı, 12 ribaunt, Jayson Tatum da 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Batı Konferansı'nda zirveye ortak olan Denver Nuggets ve Memphis Grizzlies de galibiyet serilerini sürdürdü.

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla NBA tarihine geçti - 4

Nuggets, sahasında Phoenix Suns'ı 126-97 mağlup ederek peş peşe 4'üncü, Grizzlies ise seyircisi önünde San Antonio Spurs'ü 135-129 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nuggets'ta 21 sayı, 18 ribaunt, 9 asistle maçı bitiren Nikola Jokic öne çıktı.

Grizzlies'i galibiyete, 38 sayı, 5 ribauntla oynayan Ja Morant ve 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Jaren Jackson taşıdı.

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla NBA tarihine geçti - 5

SONUÇLAR

Washington Wizards-Chicago Bulls: 100-97

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 135-118

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 125-114

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 105-114

New York Knicks-Indiana Pacers: 119-113

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 135-129

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 126-97

Sacramento Kings-Houston Rockets: 135-115

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