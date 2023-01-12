Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla NBA tarihine geçti

KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Hem Doğu Konferansı hem de ligin en iyi galibiyet yüzdesine sahip Boston Celtics, evinde oynadığı New Orleans Pelicans karşılaşmasını 125-114 kazandı.

Art arda 4. galibiyetini elde eden Celtics'te Jaylen Brown 41 sayı, 12 ribaunt, Jayson Tatum da 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Batı Konferansı'nda zirveye ortak olan Denver Nuggets ve Memphis Grizzlies de galibiyet serilerini sürdürdü.