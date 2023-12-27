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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında sahasında Fenerbahçe ile Euroleague'de derbi mücadelesine çıkacak. Geride kalan haftalarda Anadolu Efes 7 galibiyet ve 9 yenilgi yaşarken, Fenerbahçe'nin 9 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi - 1

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe ile Türk derbisine çıkacak. Euroleague'de karşı karşıya gelecek olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele verecek. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi - 2

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi - 3

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Çıktığı 16 maçta 7 galibiyet ve 9 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Maccabi Tel Aviv ve Bayern Münih'e deplasmanda, Baskonia'ya da evinde yenilen lacivert-beyazlı takım 13. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi - 4

Dimitris Itoudis'le yolları ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaşan Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörüyle çıkışa geçti. 16 maçta 9 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli takım, 7 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

Livanyalı çalıştırıcının gelmesinin ardından THY Avrupa Ligi'nde AS Monaco ve Zalgiris Kaunas'ı sahasında, Alba Berlin'i de deplasmanda yenen Fenerbahçe Beko, aldığı galibiyetlerle 7. sıraya yükseldi.

İki ekibin 11 Aralık'ta Sinan Erdem'de karşılaştığı lig mücadelesini Anadolu Efes 81-80'lik sonuçla galip tamamladı.

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