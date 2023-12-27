Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe ile Türk derbisine çıkacak. Euroleague'de karşı karşıya gelecek olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele verecek. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?