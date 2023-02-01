THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Zalgiris ile mücadele edecek. Bu sezon Euroleague'de istediği performansı sergileyemeyen Anadolu Efes, Zalgiris'i yenerek puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Zalgiris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?