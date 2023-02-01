NTV.COM.TR’ye geri dön

Anadolu Efes-Zalgiris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında bu akşam Litvanya ekibi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de geride kalan 21 hafta sonunda 10 galibiyet ve 11 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, Zalgiris karşısında kazanıp yeniden çıkış yakalamak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Zalgiris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Zalgiris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Zalgiris ile mücadele edecek. Bu sezon Euroleague'de istediği performansı sergileyemeyen Anadolu Efes, Zalgiris'i yenerek puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Zalgiris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Zalgiris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

ANADOLU EFES-ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında bu akşam Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes-Zalgiris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 10 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 10. sırada bulunuyor.

Organizasyonda yaptığı maçların 12'sini kazanan ve 9'undan mağlup ayrılan Zalgiris ise 7. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı, Anadolu Efes 86-60 kazanmıştı.

Anadolu Efes-Zalgiris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

İKİ TAKIMIN 22. KARŞILAŞMASI

Anadolu Efes ile Zalgiris, THY Avrupa Ligi'nde 22. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 21 maçın 11'ini Anadolu Efes, 10'unu ise Zalgiris kazandı.

Lacivert-beyazlılar, son 4 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Anadolu Efes-Zalgiris basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

AVRUPA'DA 789. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 789. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 788 karşılaşmada 448 galibiyet ve 340 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 541. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 540 mücadelenin 291'ini kazandı, 249'undan ise mağlubiyetle ayrıldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER