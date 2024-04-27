Arda Güler İspanya'da manşetlerde: Bir golü Ancelotti için onu gelecek sezon takımda tutmaya yetti

El Mundo gazetesi de "Güler için terapi" ifadesini başlığına çıkararak, "Bayer Münih maçını düşünerek yedeklerle çıkan Madrid'de Türk futbolcu ilk 11'de yer aldı ve galibiyeti belirleyen isim oldu. Arda'nın bazı hareketleri, hem futbol hem de kültürel anlamda bize Mesut Özil'i hatırlatıyor. Tahmin edilemez ama başarılı." yorumunda bulundu.

Türk futbolcunun ilk 11'de oynamaya layık olduğunu sahada gösterdiğini vurgulayan El Mundo, "Arda özelliğindeki futbolcular her zaman Madrid'de hayatta kalmıyor. 19 yaşında Madrid'e gelip yerini henüz bulamayan Arda'nın neler yapabileceğini göreceğiz." yorumunu yaptı.