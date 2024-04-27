Arda Güler İspanya'da manşetlerde: Bir golü Ancelotti için onu gelecek sezon takımda tutmaya yetti
Real Madrid forması ile ilk kez La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve Real Sociedad karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Arda Güler, İspanyol gazetelerinde manşetlere taşındı. Marca, milli yıldız için "Arda'nın bir golü Ancelotti için onu gelecek sezon takımda tutmaya yetti." ifadelerini kullandı.
Real Madrid forması ile ilk kez La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve Real Sociedad karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Arda Güler, İspanyol gazetelerinde manşetlere taşındı.