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Arjantin'de Messi tarlası

Arjantin'de grafitiler ve dövmelerle resmedilen Lionel Messi sevgisi yeni bir boyut kazandı. Güney Amerika ülkesinde bir çiftçi, mısır tarlasını Dünya Kupası kahramanın portresini oluşturacak şekilde ekti.

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Arjantin'deki Lionel Messi hayranlığı bu kez tarlalara kazındı.


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36 yıl sonra dünya şampiyonu olan Güney Amerika ülkesindeki bir çiftçi, kupanın kahramanının portresini mısır tarlasına yansıttı.


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Arjantin'in Cordoba eyaletindeki arazinin sahibi, Messi'ye olan sevgisini ölümsüzleştirdiği için mutlu.


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Arazi sahibi Spinazze yaptığı açıklamada, "Messi benim için bir ilah. Bize kazandırdığı Dünya Kupası'nı onurlandırmak için böyle bir tasarım planladım. Ürünlerimi böyle ekerek duygularımı tarlama yansıttım" dedi.


Arjantin'de Messi tarlası - 5

Coğrafi kodlama teknolojisiyle ekilen Messi tarlası, 50 hektarlık araziyi kapsıyor.

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