Arjantin'de Messi tarlası

Arjantin'deki Lionel Messi hayranlığı bu kez tarlalara kazındı.
36 yıl sonra dünya şampiyonu olan Güney Amerika ülkesindeki bir çiftçi, kupanın kahramanının portresini mısır tarlasına yansıttı.
Arjantin'in Cordoba eyaletindeki arazinin sahibi, Messi'ye olan sevgisini ölümsüzleştirdiği için mutlu.
Arazi sahibi Spinazze yaptığı açıklamada, "Messi benim için bir ilah. Bize kazandırdığı Dünya Kupası'nı onurlandırmak için böyle bir tasarım planladım. Ürünlerimi böyle ekerek duygularımı tarlama yansıttım" dedi.
Coğrafi kodlama teknolojisiyle ekilen Messi tarlası, 50 hektarlık araziyi kapsıyor.