Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Eski siyasetçi ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul'da defnedildi.
Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.
Kalp krizi nedeniyle vefat eden Mehmet Ali Yılmaz'ın cenaze namazı, Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılındı.
Cuma vaktinin ardından kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski bakanlar Mehmet Ağar, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün mevcut ve eski yöneticileri, eski Trabzonsporlu futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.
Yılmaz'ın naaşı, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"ÜLKE SPORUMUZ İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ KAYBETTİK"
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz'ın Türk sporu için çok önemli biri olduğunu dile getirdi.
Ağaoğlu, "Türk futbolu ve Trabzonspor için ülke sporumuz için önemli bir değeri kaybettik. Onursal başkanımız, Türk sporuna çok önemli hizmetlerde bulunan bir insandı." dedi.
Yılmaz'ın Spor Bakanlığı sırasında Türkiye Futbol Federasyonunu özerkleştirdiğini aktaran Ağaoğlu, "1990'lı yılların başında devletin her şeyi elinde tuttuğu, her şeye hakim olduğu bir süreçte Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak kendine bağlı olan Türkiye Futbol Federasyonunu özerkleştiren insandır. Bu, Türk futbolunda devrim niteliğinde bir yenilikti. Bunu herkes cesaret edemezdi. Ayrıca aynı sürede bugün 'havuz sistemi' olarak adlandırdığımız yayın gelirlerinin dağıtımını belirledi." diye konuştu.
İşte cenazeden öne çıkan diğer kareler...