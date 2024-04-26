Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. 

Yılmaz'ın Spor Bakanlığı sırasında Türkiye Futbol Federasyonunu özerkleştirdiğini aktaran Ağaoğlu, "1990'lı yılların başında devletin her şeyi elinde tuttuğu, her şeye hakim olduğu bir süreçte Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak kendine bağlı olan Türkiye Futbol Federasyonunu özerkleştiren insandır. Bu, Türk futbolunda devrim niteliğinde bir yenilikti. Bunu herkes cesaret edemezdi. Ayrıca aynı sürede bugün 'havuz sistemi' olarak adlandırdığımız yayın gelirlerinin dağıtımını belirledi." diye konuştu.