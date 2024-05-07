Avrupa'nın 5 büyük liginde gol krallığı yarışı sürüyor

FARK AÇILIYOR

İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) şampiyonluğu garantilerken, İngiltere'de lider Arsenal ile bir maçı eksik ikinci sıradaki Manchester City arasında kıyasıya mücadele devam ediyor.

Gol krallığı yarışında ise LaLiga dışında diğer 4 ligde zirvede yer alan golcülerle en yakın takipçileri arasında fark açılıyor.

Premier Lig'de Manchester City'nin forveti Erling Haaland, Bundesliga'da Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, Serie A'da Inter'in skorer ismi Lautaro Martinez, LaLiga'da Girona'nın oyuncusu Artem Dovbyk ve Ligue 1'de PSG'nin forveti Kylian Mbappe, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.