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Basketbolda vize krizi: Bursaspor, London Lions'a 5 oyuncuyla gitti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda spor tarihinde ender görülen bir olay yaşandı. London Lions'a konuk olan Bursaspor Kadın Basketbol takımı, vize alamadığı gerekçesiyle deplasman 5 oyuncuyla gitti. Oyun esnasında takımın benchinde antrenör veya yedek oyuncunun bulunmadığı, yeşil-beyazlıların 5 oyuncusuyla mücadele ettiği kaydedildi.

Basketbolda vize krizi: Bursaspor, London Lions'a 5 oyuncuyla gitti - 1

Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında London Lions Women ile karşılaştı.

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Basketbolda vize krizi: Bursaspor, London Lions'a 5 oyuncuyla gitti - 2

YALNIZCA 5 OYUNCUYLA MÜCADELE ETTİ

Ancak basketbol tarihinde ender gorülebilecek bir olay yaşandı.

Yeşil-beyazlılar vize sorunu yaşadığı için deplasmana 5 oyuncusunu gönderebildi.

Basketbolda vize krizi: Bursaspor, London Lions'a 5 oyuncuyla gitti - 3

BENCH'TE YEDEK OYUNCU VE ANTRENÖR YER ALMADI

Basketbol tarihinde nadir görülen bir olay yaşayan Bursaspor'da oyun esnasında takımın benchinde antrenör veya yedek oyuncu bulunmuyordu.

Basketbolda vize krizi: Bursaspor, London Lions'a 5 oyuncuyla gitti - 4

BAŞVURULAR ZAMANINDA YAPILDI

Kulüp, vize başvurularının zamanında yapıldığını ancak İngiltere Büyükelçiliği'nin yardım etmeyerek mağduriyete neden olduğunu açıkladı.

Basketbolda vize krizi: Bursaspor, London Lions'a 5 oyuncuyla gitti - 5

Bursa Uludağ Kadın Basketbol, London Lions'a 122-63 mağlup oldu.

Basketbolda vize krizi: Bursaspor, London Lions'a 5 oyuncuyla gitti - 6

SAKAT OYUNCU POTA ALTI BEKLEDİ

Bursa Uludağ Kadın Basketbol takımında oyun kurucu Eda Şahin, sakatlığı dolayısıyla çok fazla hücuma katılmayarak zorunluluktan dolayı pota altında bekledi.

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