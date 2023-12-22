Basketbolda vize krizi: Bursaspor, London Lions'a 5 oyuncuyla gitti
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda spor tarihinde ender görülen bir olay yaşandı. London Lions'a konuk olan Bursaspor Kadın Basketbol takımı, vize alamadığı gerekçesiyle deplasman 5 oyuncuyla gitti. Oyun esnasında takımın benchinde antrenör veya yedek oyuncunun bulunmadığı, yeşil-beyazlıların 5 oyuncusuyla mücadele ettiği kaydedildi.
Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında London Lions Women ile karşılaştı.