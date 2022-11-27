Belçika yıkıldı, Fas 3 puanı kaptı

Maçta son sözü 90+2'de Zakaria söyledi. Hakim Ziyech'in asistini ceza sahası sağ içinde ağlarla buluşturan Zakaria Aboukhlal, maçın skorunu ilan etti.



Turnuvadaki ilk golünü atan ve ilk galibiyetini alan Fas, puanını 4 yaptı. İlk maçta Kanada'yı Batshuayi'nin golüyle 1-0 yenen Belçika ise 3 puanda kaldı.