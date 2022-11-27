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Belçika yıkıldı, Fas 3 puanı kaptı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'nda ikinci maçında Fas karşısında 2-0 mağlup oldu.

Belçika yıkıldı, Fas 3 puanı kaptı - 1

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, F Grubu'nda yer alan Belçika ve Fas takımları Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı.

Belçika yıkıldı, Fas 3 puanı kaptı - 2

Belçika'da Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Fas'ta ise Beşiktaşlı Romain Saiss karşılaşmaya ilk 11 başladı. Galatasaraylı, Dries Mertens ise sonradan oyuna girdi.

Belçika yıkıldı, Fas 3 puanı kaptı - 3

45+2'de Hakim Ziyech, Fas adına serbest vuruştan topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bozan isim Saiss oldu.

65. dakikada Mertens ceza yayı yakınına güzel hareketlendi. Önünü boşaltıp sert vurdu, kaleci Munir Muhammedi son anda topu çıkardı ve golü önledi.

Belçika yıkıldı, Fas 3 puanı kaptı - 4

Maçta eşitliği bozan isim 73. dakikada oldu Sabiri oldu.

6 dakika önce Amallah'ın yerine oyuna giren Sabiri, sol köşe bayrağı yakınında kazanılan serbest vuruşta topu çaprazdan direkt kaleye gönderdi. Kaleci Courtois'in de hatasında top ağlarla buluştu ve Fas karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Belçika yıkıldı, Fas 3 puanı kaptı - 5

Maçta son sözü 90+2'de Zakaria söyledi. Hakim Ziyech'in asistini ceza sahası sağ içinde ağlarla buluşturan Zakaria Aboukhlal, maçın skorunu ilan etti.

Turnuvadaki ilk golünü atan ve ilk galibiyetini alan Fas, puanını 4 yaptı. İlk maçta Kanada'yı Batshuayi'nin golüyle 1-0 yenen Belçika ise 3 puanda kaldı.

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