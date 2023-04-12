Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı

Beşiktaş, geliri depremzedelere bağışlanacak dostluk mücadelesinde İspanya’nın Atletico Madrid takımıyla Vodafone Park'ta karşılaştı.
120. yaşlarını kutlayan iki köklü kulübün karşılaşmasında kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın gollerini 25. dakikada Gedson Fernandes ve 88. dakikada Georges-Kévin N'Koudou kaydetti.
Bilet gelirleri, deprem bölgesinde okul yapımında kullanılacak dostluk maçı için siyah-beyazlı kulübün yaklaşık 25 bin bilet sattığı belirtildi.
Beşiktaş sahaya İspanyolca "Teşekkürler Atletico Madrid" yazılı pankartla çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atletico Madrid karşısında resmi maçlarda fazla görev vermediği oyunculara da şans tanıdı.
Kaleyi uzun süredir formasından uzak kalan Ersin Destanoğlu'na teslim eden Güneş, savunma hattını ise Valentin Rosier, Welinton Souza, Romain Saiss ve Umut Meraş'tan oluşturdu.
Orta sahanın merkezini Berkay Vardar, Alexandru Maxim ve Gedson Fernandes üçlüsüyle kuran deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.
İspanyol devi Atletico Madrid, 6 Şubat'taki afetin ardından harekete geçti.
Kulübün sahibi ve CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'i arayarak üzüntülerini dile getirdi. Avrupanın diğer ucundan gelen telefonda, "Türk halkı için biz ne yapabiliriz?" sorusu soruldu.
Görüşmelerin ardından tüm geliri deprem bölgesine aktarılmak üzere, dostluk maçı oynanmasına karar verildi.
Yardım ortaklığı için Türkiye Futbol Federasyonu ile de temasa geçildi.
İki kulüp kuruluşlarının 120. yılında "Together for Türkiye" adıyla gerçekleştirilen organizasyonda bir araya geldi.