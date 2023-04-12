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Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı

120. yaşlarını kutlayan iki dev depremzedeler için sahaya çıktı. Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamındaki hazırlık maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı. Vodafone Park'taki karşılaşmanın siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin, bilet, yayın ve reklam dahil tüm geliri, deprem bölgesine aktarılacak.

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 1

Beşiktaş, geliri depremzedelere bağışlanacak dostluk mücadelesinde İspanya’nın Atletico Madrid takımıyla Vodafone Park'ta karşılaştı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 2

120. yaşlarını kutlayan iki köklü kulübün karşılaşmasında kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 3

Beşiktaş'ın gollerini 25. dakikada Gedson Fernandes ve 88. dakikada Georges-Kévin N'Koudou kaydetti.

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 4

Bilet gelirleri, deprem bölgesinde okul yapımında kullanılacak dostluk maçı için siyah-beyazlı kulübün yaklaşık 25 bin bilet sattığı belirtildi.

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 5

Beşiktaş sahaya İspanyolca "Teşekkürler Atletico Madrid" yazılı pankartla çıktı.

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 6

GÜNEŞ ROTASYONA GİTTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atletico Madrid karşısında resmi maçlarda fazla görev vermediği oyunculara da şans tanıdı.

Kaleyi uzun süredir formasından uzak kalan Ersin Destanoğlu'na teslim eden Güneş, savunma hattını ise Valentin Rosier, Welinton Souza, Romain Saiss ve Umut Meraş'tan oluşturdu.

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 7

Orta sahanın merkezini Berkay Vardar, Alexandru Maxim ve Gedson Fernandes üçlüsüyle kuran deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 8

"TOGETHER FOR TÜRKİYE"

İspanyol devi Atletico Madrid, 6 Şubat'taki afetin ardından harekete geçti.

Kulübün sahibi ve CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'i arayarak üzüntülerini dile getirdi. Avrupanın diğer ucundan gelen telefonda, "Türk halkı için biz ne yapabiliriz?" sorusu soruldu.

Görüşmelerin ardından tüm geliri deprem bölgesine aktarılmak üzere, dostluk maçı oynanmasına karar verildi.

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 9

Yardım ortaklığı için Türkiye Futbol Federasyonu ile de temasa geçildi. 

İki kulüp kuruluşlarının 120. yılında "Together for Türkiye" adıyla gerçekleştirilen organizasyonda bir araya geldi.

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 10
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 11
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 12
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 13
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 14
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 15
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 16
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 17
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 18
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 19
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 20
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 21
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 22
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 23
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 24
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 25
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 26
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 27
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 28
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 29
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 30
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 31
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 32
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 33
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 34
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 35
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 36
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 37
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 38
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 39
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 40
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 41
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 42
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı - 43
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