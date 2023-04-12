Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıktı

"TOGETHER FOR TÜRKİYE"

İspanyol devi Atletico Madrid, 6 Şubat'taki afetin ardından harekete geçti.



Kulübün sahibi ve CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'i arayarak üzüntülerini dile getirdi. Avrupanın diğer ucundan gelen telefonda, "Türk halkı için biz ne yapabiliriz?" sorusu soruldu.



Görüşmelerin ardından tüm geliri deprem bölgesine aktarılmak üzere, dostluk maçı oynanmasına karar verildi.