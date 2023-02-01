Beşiktaş Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'i bitiriyor: Bugün İstanbul'da olacak

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katıyor. Hadziahmetovic, transfer için bugün İstanbul’da olacak.
Siyah-beyazlılar 4,5 yıllık anlaşmayla Hadziahmetovic'i renklerine bağladı.
Beşiktaş bu transfer için 3.2 milyon euro'yu gözden çıkardı. Futbolcuya ayrıca 1 milyon euro da başarıya göre bonus verilecek.
Futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak siyah-beyazlılar, ayrıca Konyaspor'a sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek. Hadziahmetovic'i Sivasspor maçında sahada olması da bekleniyor.
AMIR HADZIAHMETOVIC KİMDİR?
Amir Hadziahmetovic, 8 Mart 1997'de Danimarka'nın Nexo kentinde dünyaya geldi.
Futbola Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımında başlayan Hadziahmetovic, 2016'nın devre arasında 500 bin Euro bonservis bedeliyle Konyaspor'a transfer oldu.
25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.