Beşiktaş’ta Ghezzal takıma döndü

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvetlendirme çalışmalarıyla devam eden antrenmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışmaları yaptı.





