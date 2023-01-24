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Beşiktaş’ta Ghezzal takıma döndü

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal ise kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş’ta Ghezzal takıma döndü - 1

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında cuma günü sahasında Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Beşiktaş’ta Ghezzal takıma döndü - 2

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvetlendirme çalışmalarıyla devam eden antrenmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışmaları yaptı.


Beşiktaş’ta Ghezzal takıma döndü - 3

JOSEF VE SAISS YOK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Romain Saiss antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş’ta Ghezzal takıma döndü - 4

Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal ise kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı.


Beşiktaş’ta Ghezzal takıma döndü - 5

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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