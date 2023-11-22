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Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki

Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri mücadelesinde tribünlerde olaylar çıktı. Arjantin kalecisi Emiliano Martinez Brezilya polisine müdahalede bulundu. Messi ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu maç Brezilyalıların Arjantinlilere yine baskı uygulamasıyla hatırlanacak." dedi.

Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 1

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya-Arjantin maçına yaşanan olaylar damga vurdu.


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Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 2

Brezilya polisi, Arjantin taraftarlarına copla müdahalede bulundu.

Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 3

Lionel Messi, bu olay sonrası takımı soyunma odasına götürdü. Ardından Arjantin tekrar sahaya döndü.


Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 4

"KAPAYIN ÇENENİZİ

Messi, takımı soyunma odasına götürmesinin ardından saha içinde Brezilya'dan Rodrygo ile bir tartışma yaşadı. Rodrygo'nun, bu esnada Messi'ye, "Korkaklar" dediği ifade edildi. Messi'nin ise, "Korkak olduğumuz için mi dünya şampiyonuz? Kapayın çenenizi!" yanıtını verdiği kaydedildi.


Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 5

"YİNE BASKI UYGULAMASIYLA HATIRLANACAK"

Messi, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından, "Bu takım tarih yazmaya devam ediyor. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor, bu maç Brezilyalıların Arjantinlilere yine baskı uygulamasıyla hatırlanacak. Bu kabul edilemez, çılgınlık! Bu derhal sona ermeli." açıklamasında bulundu.


Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 6

MARTINEZ'DEN POLİSE MÜDAHALE

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez de Brezilya polisinin, taraftarlarına copla saldırısının ardından polise müdahalede bulundu.


Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 7

Brezilya ile Arjantin arasında Maracana'da oynanan mücadele Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Arjantin'in golünü Nicolas Otamendi attı.


Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 8

İşte yaşanan olaylardan öne çıkan kareler...

Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 9
Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 10
Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 11
Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 12
Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 13
Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki - 14
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