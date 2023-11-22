Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki

"YİNE BASKI UYGULAMASIYLA HATIRLANACAK"



Messi, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından, "Bu takım tarih yazmaya devam ediyor. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor, bu maç Brezilyalıların Arjantinlilere yine baskı uygulamasıyla hatırlanacak. Bu kabul edilemez, çılgınlık! Bu derhal sona ermeli." açıklamasında bulundu.





