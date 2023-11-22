Brezilya-Arjantin maçında tribünler karıştı: Martinez ve Messi'den polise tepki
Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri mücadelesinde tribünlerde olaylar çıktı. Arjantin kalecisi Emiliano Martinez Brezilya polisine müdahalede bulundu. Messi ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu maç Brezilyalıların Arjantinlilere yine baskı uygulamasıyla hatırlanacak." dedi.
2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya-Arjantin maçına yaşanan olaylar damga vurdu.