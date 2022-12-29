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Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet (NBA'de gecenin sonuçları 29 Aralık 2022)

NBA'de Nets, deplasmanda Hawks'ı 108-107 yendi. Bulls, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Bucks'ı uzatmada 119-113 mağlup etti. Pelicans, sahasında Timberwolves'u 119-118'lik skorla geçti. İşte NBA'de gecenin sonuçları...

Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet (NBA'de gecenin sonuçları 29 Aralık 2022) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 maçla devam edildi.

Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet (NBA'de gecenin sonuçları 29 Aralık 2022) - 2

Brooklyn Nets, Atlanta Hawks karşısında galip gelerek üst üste 10, sezonun 23. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya yerleşti.

Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet (NBA'de gecenin sonuçları 29 Aralık 2022) - 3

Nets'te Kevin Durant 26 sayı, 16 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 28 sayı, 5 ribaunt, 8 asist ve Nic Claxton 17 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet (NBA'de gecenin sonuçları 29 Aralık 2022) - 4

Dejounte Murray'nin 24 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve John Collins'in 21 sayı, 8 ribauntluk performansları, yıldız oyuncu Trae Young'ın forma giymediği maçta Hawks'ın 18. mağlubiyetini engelleyemedi.

Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet (NBA'de gecenin sonuçları 29 Aralık 2022) - 5

BULLS UZATMADA DEVİRDİ

Chicago Bulls, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Milwaukee Bucks'ı uzatmada 119-113 mağlup etti.

Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet (NBA'de gecenin sonuçları 29 Aralık 2022) - 6

Sezonun 15. galibiyetine ulaşan ev sahibi Bulls'ta DeMar DeRozan 42 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle ön plana çıktı.

Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet (NBA'de gecenin sonuçları 29 Aralık 2022) - 7

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 45 sayı, 22 ribaunt, 7 asistlik performansı, sezonun 12. yenilgisini önleyemedi.

Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet (NBA'de gecenin sonuçları 29 Aralık 2022) - 8

ZION WILLIAMSON KARİYER REKORU KIRDI

New Orleans Pelicans, sahasında Minnesota Timberwolves'u 119-118'lik skorla geçti.

Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet (NBA'de gecenin sonuçları 29 Aralık 2022) - 9

Arka arkaya 4 olmak üzere 22. maçını kazanan ve Batı Konferansı'nda liderliğe yerleşen Pelicans'ta Zion Williamson, 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Trey Murphy 21 ve CJ McCollum 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet (NBA'de gecenin sonuçları 29 Aralık 2022) - 10

Bu sezon 19. kez kaybeden Timberwolves'ta Anthony Edwards ve D'Angelo Russell 27'şer sayı üretti.

Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet (NBA'de gecenin sonuçları 29 Aralık 2022) - 11

GECENİN SONUÇLARI (29 Aralık 2022): 

Detroit Pistons-Orlando Magic: 121-101

Washington Wizards-Phoenix Suns: 127-102

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 107-108

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 112-98

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 119-113 (Uzatmada)

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 119-118

Golden State Warriors-Utah Jazz: 112-107

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 127-126

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