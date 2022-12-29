Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet (NBA'de gecenin sonuçları 29 Aralık 2022)

Arka arkaya 4 olmak üzere 22. maçını kazanan ve Batı Konferansı'nda liderliğe yerleşen Pelicans'ta Zion Williamson, 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Trey Murphy 21 ve CJ McCollum 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.