Burak Yılmaz: Biz mağduruz, primci değiliz

Son olarak Hollanda takımı Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, EURO 2016'da yaşanan prim krizi ve Çin'in BJ Guoan takımına transferinin hikayesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Socrates'in YouTube kanalına konuşan Yılmaz, prim kriziyle ilgili yöneltilen soru karşısında şöyle konuştu: ''Bu konudan dolayı çok üzüldüm ama artık da takmıyorum. Hala bana primci falan yazanlar var. Çok umursamıyorum, biz mağduruz. Biz primci değiliz. benle birlikte Gökhan Gönül de prim almadı ama ben yazıldım."
"Ben bir de kamptayım, sakatlığımdan dolayı oynamadım. Çok önemli değil helali hoş olsun. Hiç sorun değil. Benim primci olmadığımla ilgili daha sonra TFF yöneticileri hepsi teker teker ''hakkını helal et'' dediler. Bu bana yeter. Benim primci olmadığımı ordaki başrol kimse o da biliyor.''
ÇİN'E TRANSFER HİKAYESİ
Çin'e transferi konusunda da konuşan Yılmaz, "Çin kulübünün başkanıyla hotelde buluştuk ve West Ham'a transfer olacağımı söyledim. Ancak başkan kesinlikle kabul etmedi. Seni almadan Çin'e gitmem dedi. Devlete söz verdiğini söyledi. Dedim: 'ben gelemem, eşim hamile falan'. "Yok olmaz, kabul etmiyorum, bana bir para söyle" dedi. Menejerim Ali abi de 'söyle bakalım bir para' dedi. Ben 2 dediysem, başkan 5 dedi ve elini uzattı. Ben de o eli tuttum.'' dedi .
Daha önceki röportajlarında da Fenerbahçe döneminde Aragones'le sorun yaşadığını paylaşan Yılmaz, "Aragones’le ben yumruk yumruğa kavga ettim. Beni bir maç oynattı. İlk defa da 3-0 galip geldik. Çok da iyi oynamadım ama o sahada ilk defa net bir galibiyet. Çok iyi oynamadım. Sivas’a gittik aynı takım ilk 11 oynuyor ben yokum hemen gittim odasına çünkü bir daha benim orada, o takımda şans bulma ihtimalim yok. Hocaya dedim ki ‘Ben oynamıyorum. Geçen hafta kazandık. Herkes aynı takımda oynuyor, ben oynamıyorum. O da 'Sen kimsin' dedi. 'Sen kimsin' deyince bana bende de o zaman cahil cesareti var. Çok kötü bir kavga etmiştik biz. Sonra 18 kişilik kadro her yere 17 kişi gidiyordu. Ben tek başıma duşumu alıp bir sene boyunca kadroya girmedim." dedi.
Tecrübeli golcü, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Güiza ile ilgili ise ''Mesela Güiza çok beğenilmezdi ama arkaya koşu olayında bir numaraydı." ifadelerini kullandı.