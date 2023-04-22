Burak Yılmaz: Biz mağduruz, primci değiliz

Daha önceki röportajlarında da Fenerbahçe döneminde Aragones'le sorun yaşadığını paylaşan Yılmaz, "Aragones’le ben yumruk yumruğa kavga ettim. Beni bir maç oynattı. İlk defa da 3-0 galip geldik. Çok da iyi oynamadım ama o sahada ilk defa net bir galibiyet. Çok iyi oynamadım. Sivas’a gittik aynı takım ilk 11 oynuyor ben yokum hemen gittim odasına çünkü bir daha benim orada, o takımda şans bulma ihtimalim yok. Hocaya dedim ki ‘Ben oynamıyorum. Geçen hafta kazandık. Herkes aynı takımda oynuyor, ben oynamıyorum. O da 'Sen kimsin' dedi. 'Sen kimsin' deyince bana bende de o zaman cahil cesareti var. Çok kötü bir kavga etmiştik biz. Sonra 18 kişilik kadro her yere 17 kişi gidiyordu. Ben tek başıma duşumu alıp bir sene boyunca kadroya girmedim." dedi.