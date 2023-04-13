Burak Yılmaz'dan soruşturma başlatılan eski hocası Christophe Galtier'e destek

Burak Yılmaz'dan islamofobi ile suçlanan ve hakkında soruşturma başlatılan eski hocası Christophe Galtier'e destek mesajı geldi.
Yılmaz, "Bugün haberleri okudum ve bir şeyler söylemem gerektiğini hissettim. Galtier ile çalıştığım süreç boyunca, ondan dinim ya da ırkım hakkında hiçbir olumsuz davranış hissetmedim." dedi.
Milli futbolcu, "O harika bir teknik direktör ve aynı zamanda harika bir insan." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Nice Kulübünün eski başkanı Julien Fournier, geçen sezon üst yönetime gönderdiği elektronik postada, dönemin teknik direktörü Galtier'in "Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olamaz." sözlerini sarf ettiğini ileri sürmüştü.
Paris Saint-Germain (PSG), kulübün teknik direktörü Galtier'in ırkçı ve İslamofobik ifadeler sarf ettiğinin iddia edilmesinin ardından iç soruşturma başlatmıştı.