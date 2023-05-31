Bursa'da otomobil kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu.
Türkiye'nin dört bir yanında sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluk sevincini sokaklara çıkarak kutladı.
Kutlamaların yapıldığı adreslerden biri de Bursa'nın İnegöl ilçesi oldu.
İnegöl ilçesinde yaşayan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı.
Altay Caddesi’nde de yolu araç trafiğine kapatan taraftar grubu meşale yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluklarını kutladı. Bu sırada Yusuf Y.'nin kullandığı 20 PH 504 plakalı otomobil, kalabalığın arasında dalarak taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı.
Duruma öfkelenen kalabalık, sürücü Yusuf Y.’yi durdurarak otomobilden indirmek istedi. Taraftarların arasında manevralar yapan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.
İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraftar grubunu sakinleştiren polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Yusuf Y.’nin bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.