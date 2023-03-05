NTV.COM.TR’ye geri dön

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ilgili kamu görevlileri açığa alındı.

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi - 1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23'üncü haftasında Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor.

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi - 2

Karşılaşmayı yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer alamayacak.

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi - 3

Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi - 4

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı.

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi - 5

Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi.

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi - 6

Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı.

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi - 7

İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti.

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi - 8

Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü.

Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi - 9

Arbede sonrası İçişleri Bakanı Soylu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilgili kamu görevlilerinin açığa alındığını açıkladı.

İLGİLİ HABER İÇİN TIKLAYINIZ

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi - 10
Bursaspor-Amedspor maçı öncesi futbolcular birbirine girdi - 11

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER