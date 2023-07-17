Carlos Alcaraz'ın yükselişi: Ailesiyle kebap dükkanının üstündeki evde yaşayan yıldız

KENDİ MARKASINI ÇIKARABİLİR

Ede'ye göre Carlos Alcaraz, dünyanın en büyük yıldızlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yakışıklı görünümü, fit fiziği ve çekici gülüşüyle büyük sponsorluklara imza atacağını ve hatta Bjorn Borg veya Maria Sharipova gibi kendi markasını çıkarabileceğini belirtti.



20 yaşındaki Alcaraz'ın performansı, marka uzmanlarına göre yaklaşık 8 milyon euroluk servetini dört katına çıkarma potansiyeli taşıdığı kaydedildi.