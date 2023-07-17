Carlos Alcaraz'ın yükselişi: Ailesiyle kebap dükkanının üstündeki evde yaşayan yıldız
Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic'i mağlup eden Carlos Alcaraz'ın ailesiyle birlikte bir kebap dükanının üzerindeki küçük evinde yaşadığı kaydedildi. Ayrıca İspanyol raketin sponsor anlaşmalarıyla beraber bu yıl 35 milyon euroya yakın kazanacağı vurgulandı.
20 YAŞINDA WIMBLEDON ŞAMPİYONU
Spor dünyası tenisin yükselen yıldızı Carlos Alcaraz'ın Wimbledon şampiyonluğunu konuşuyor. İspanyol sporcu dev finalde tarihin en büyük isimlerinden Novak Djokovic'i yenmeyi başardı.