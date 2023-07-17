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Carlos Alcaraz'ın yükselişi: Ailesiyle kebap dükkanının üstündeki evde yaşayan yıldız

Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic'i mağlup eden Carlos Alcaraz'ın ailesiyle birlikte bir kebap dükanının üzerindeki küçük evinde yaşadığı kaydedildi. Ayrıca İspanyol raketin sponsor anlaşmalarıyla beraber bu yıl 35 milyon euroya yakın kazanacağı vurgulandı.

Carlos Alcaraz'ın yükselişi: Ailesiyle kebap dükkanının üstündeki evde yaşayan yıldız - 1

20 YAŞINDA WIMBLEDON ŞAMPİYONU

Spor dünyası tenisin yükselen yıldızı Carlos Alcaraz'ın Wimbledon şampiyonluğunu konuşuyor. İspanyol sporcu dev finalde tarihin en büyük isimlerinden Novak Djokovic'i yenmeyi başardı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Carlos Alcaraz'ın yükselişi: Ailesiyle kebap dükkanının üstündeki evde yaşayan yıldız - 2

AİLESİYLE KEBAPÇI DÜKKANININ ÜZERİNDE YAŞIYOR

Marka ve Kültür uzmanı Nick Ede, Carlos Alcaraz'ın İspanya'nın güneyindeki bir kebap işletmesinin üstünde 200 bin euroluk bir yerde hala ailesiyle birlikte yaşadığını belirtti.

Ayrıca İspanyol raketin sponsorların kontrolüne girmesiyle birlikte bu yıl içerisinde kolayca 35 milyon euro kazanabileceğini vurguladı.

Carlos Alcaraz'ın yükselişi: Ailesiyle kebap dükkanının üstündeki evde yaşayan yıldız - 3

KENDİ MARKASINI ÇIKARABİLİR

Ede'ye göre Carlos Alcaraz, dünyanın en büyük yıldızlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yakışıklı görünümü, fit fiziği ve çekici gülüşüyle büyük sponsorluklara imza atacağını ve hatta Bjorn Borg veya Maria Sharipova gibi kendi markasını çıkarabileceğini belirtti.

20 yaşındaki Alcaraz'ın performansı, marka uzmanlarına göre yaklaşık 8 milyon euroluk servetini dört katına çıkarma potansiyeli taşıdığı kaydedildi.

Carlos Alcaraz'ın yükselişi: Ailesiyle kebap dükkanının üstündeki evde yaşayan yıldız - 4

DAHA FAZLA SPONSOR İLE ANLAŞABİLİR

Alcaraz'ın Nike, Rolex, Calvin Klein, Louis Vuitton, BMW ve Babolat gibi markalarla yapılan anlaşmaları bulunduğu kaydedilirken, başarısının daha fazla marka sponsorluğu ve fırsat getireceği tahmin ediliyor.

Carlos Alcaraz'ın yükselişi: Ailesiyle kebap dükkanının üstündeki evde yaşayan yıldız - 5

FİNALDEN KAZANDIĞI PARA DUYURULDU

Carlos Alcaraz'ın tarihi Wimbledon galibiyetinin para ödülü olarak 2,5 milyon euro değerinde olduğu vurgulandı.

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