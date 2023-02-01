Chelsea ara dönem transfer şampiyonu oldu: 8 futbolcuya 329,5 milyon euro

Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, Enzo Fernandez için Benfica'ya 121, Mykhaylo Mudryk için Shakhtar Donetsk'e 70, Benoit Badiashile için Monaco'ya 38, Noni Madueke için PSV'ye 35, Malo Gusto için Olimpik Lyon'a 30, Andrey Santos için Vasco da Gama'ya 12,5, David Datro Fofana için Molde'ye 12 ve Joao Felix (kiralık) için Atletico Madrid'e 11 milyon euro ödedi.

Ocak ayında en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübünden 9'u İngiltere Premier Lig'den çıktı. En yakın rakibinden 5 kattan fazla transfer gideri bulunan Chelsea'yi, Southampton ve Arsenal takip etti.

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Southampton, 63,25 milyon, puan tablosunun zirvesindeki Arsenal ise 60,3 milyon euro'yu gözden çıkardı.

İlk 10'daki tek Fransız kulübü Olimpik Marsilya, 40 milyon euro harcamayla 8. sırada kendisine yer buldu.

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'deki transfer döneminin bitmesine 8 gün kalmasına karşın 13,95 milyon euro'yla listenin 18. sırasında yer alması da dikkati çekti.