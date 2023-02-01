Chelsea ara dönem transfer şampiyonu oldu: 8 futbolcuya 329,5 milyon euro

İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde ara transfer dönemi sona erdi.
Rus iş insanı Roman Abramovich'in geçen yıl ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma sattığı Chelsea, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.
Kulübün el değiştirmesinin ardından Thomas Tuchel'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Graham Potter yönetiminde beklentileri karşılayamayan Chelsea, kadrosuna takviye yapmak için kesenin ağzını açtı.
Premier Lig'in 21. haftasının ardından zirvenin 21 puan gerisinde 10. sırada yer alan Londra ekibinin kasasından, transfer ettiği veya kiraladığı 8 isim için 329,5 milyon euro çıktı.
Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, Enzo Fernandez için Benfica'ya 121, Mykhaylo Mudryk için Shakhtar Donetsk'e 70, Benoit Badiashile için Monaco'ya 38, Noni Madueke için PSV'ye 35, Malo Gusto için Olimpik Lyon'a 30, Andrey Santos için Vasco da Gama'ya 12,5, David Datro Fofana için Molde'ye 12 ve Joao Felix (kiralık) için Atletico Madrid'e 11 milyon euro ödedi.
Ocak ayında en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübünden 9'u İngiltere Premier Lig'den çıktı. En yakın rakibinden 5 kattan fazla transfer gideri bulunan Chelsea'yi, Southampton ve Arsenal takip etti.
Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Southampton, 63,25 milyon, puan tablosunun zirvesindeki Arsenal ise 60,3 milyon euro'yu gözden çıkardı.
İlk 10'daki tek Fransız kulübü Olimpik Marsilya, 40 milyon euro harcamayla 8. sırada kendisine yer buldu.
Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'deki transfer döneminin bitmesine 8 gün kalmasına karşın 13,95 milyon euro'yla listenin 18. sırasında yer alması da dikkati çekti.
2022-2023 kış transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü.
Kış döneminin en flaş transferine de Portekiz kulübü Benfica'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i renklerine bağlayan Chelsea imza attı.
22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Benfica'ya 121 milyon avro ödeyen Chelsea, 2021 yazında Jack Grealish'i 117,5 milyon avro karşılığında renklerine bağlayan Manchester City'ye ait Premier Lig rekorunu da kırdı.
Chelsea, Mykhailo Mudryk transferiyle 2. sırayı da kimseye bırakmadı. 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcu için Shakhtar Donetsk'e 70 milyon avro ödeyen Chelsea'nin başarıya göre 30 milyon avroluk ek ödeme de yapabileceği açıklandı.
Premier Lig'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Newcastle United ise Anthony Gordon'ı 45,6 milyon avroya Everton'dan alarak dikkati çekti.
İşte 2022-2023 kış transfer döneminin en pahalı 10 transferleri...
10. Jakub Kiwior
Arsenal 25 milyon euro
9. Georginio Rutter
Leeds United 28 milyon euro
8. Malo Gusto
Chelsea 30 milyon euro
7. Vitinha
Olimpik Marsilya 32 milyon euro
6. Noni Madueke
Chelsea 35 milyon euro
5.Benoit Badiashile
Chelsea 38 milyon euro
4.Cody Gakpo
Liverpool 42 milyon euro
3. Anthony Gordon
Newcastle United 45,6 milyon euro
2. Mykhailo Mudryk
Chelsea 70 milyon euro
1. Enzo Fernandez
Chelsea 121 milyon euro