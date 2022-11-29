Dünya Kupası 29 Kasım takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Dünya Kupası’nda 64 maçlık mücadelenin yarısı tamamlandı

Sekiz grupta 32 takımın mücadele ettiği şampiyonada, son 16'ya adını yazdırmayı başaran takımlar Fransa, Brezilya ve Portekiz oldu. İkinci maçlar sonunda puan alamayan iki ekip Katar ve Kanada turnuvaya veda etti.





