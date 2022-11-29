Dünya Kupası 29 Kasım takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Dünya Kupası heyecanı bugün oynanacak üçüncü maçlarla sürecek. 2022 Dünya Kupası'nda 29 Kasım Salı günü A ve B Grup maçları oynanacak. Ekvador-Senegal, Hollanda-Katar, Galler-İngiltere ve İran-ABD maçlarının ardından bir üst tura yükselen takımlar belli olacak.
Sekiz grupta 32 takımın mücadele ettiği şampiyonada, son 16'ya adını yazdırmayı başaran takımlar Fransa, Brezilya ve Portekiz oldu. İkinci maçlar sonunda puan alamayan iki ekip Katar ve Kanada turnuvaya veda etti.
Toplam 64 maçın oynanacağı turnuvada 32 maç sona erdi. İkinci maçlar sonunda yalnızca Fransa, Brezilya ve Portekiz 2'de 2 yapmayı başardı.
Turnuvanın güçlü ekiplerinden Almanya grubunda ikinci maçların ardından son sırada kaldı. Bir puanı bulunan Almanya, ilk maçında Japonya'ya kaybederken ikinci maçında İspanya ile berabere kaldı.
E Grubu'nda İspanya 4 puanla lider, Japonya ve Kosta Rika üçer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.