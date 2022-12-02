Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, E Grubu'nda yer alan Kosta Rika ile Almanya takımları Al Bayt Stadyumu'nda karşılaştı.
Karşılaşmayı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetti.
Maçta yardımcı hakem olarak Meksikalı Karen Diaz (sağda) ve Brezilyalı Neuza Back (solda) görev aldı.
Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olan Frappart, geçen sene 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde de görev yapan ilk kadın hakem unvanının sahibi olmuştu. Fransız hakem, 27 Mart 2021'de Hollanda`nın Letonya'yı 2-0 mağlup ettiği maçı da yönetmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de görev alan ilk kadın hakem olan 38 yaşındaki Fransız hakem, İstanbul'da oynanan 2019 UEFA Süper Kupa maçında da düdük çalmıştı.
Frappart'ın düdük çaldığı maçta Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen grubu averajla 3. sırada tamamladı ve turnuvadan elendi.