Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti

Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olan Frappart, geçen sene 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde de görev yapan ilk kadın hakem unvanının sahibi olmuştu. Fransız hakem, 27 Mart 2021'de Hollanda`nın Letonya'yı 2-0 mağlup ettiği maçı da yönetmişti.