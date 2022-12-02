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Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı. Kupada E Grubu'nda yer alan Kosta Rika ile Almanya maçını Fransız hakem Stephanie Frappart düdük çaldı. Böylece ilk kez bir kadın hakem Dünya Kupası tarihinde maç yönetmiş oldu.

Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti - 1

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, E Grubu'nda yer alan Kosta Rika ile Almanya takımları Al Bayt Stadyumu'nda karşılaştı.

Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti - 2

Karşılaşmayı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetti.

Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti - 3

Maçta yardımcı hakem olarak Meksikalı Karen Diaz (sağda) ve Brezilyalı Neuza Back (solda) görev aldı.

Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti - 4

Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olan Frappart, geçen sene 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde de görev yapan ilk kadın hakem unvanının sahibi olmuştu. Fransız hakem, 27 Mart 2021'de Hollanda`nın Letonya'yı 2-0 mağlup ettiği maçı da yönetmişti.

Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti - 5

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de görev alan ilk kadın hakem olan 38 yaşındaki Fransız hakem, İstanbul'da oynanan 2019 UEFA Süper Kupa maçında da düdük çalmıştı.

Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti - 6

Frappart'ın düdük çaldığı maçta Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen grubu averajla 3. sırada tamamladı ve turnuvadan elendi.

Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti - 7
Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti - 8
Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti - 9
Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti - 10
Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti - 11
Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti - 12
Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti - 13

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