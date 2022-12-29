Erling Haaland'dan bir rekor daha!

Erling Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla Premier Lig'de 14 maça çıktı.
Genç yıldız, 14 maç ile Premier Lig tarihinde 20 gole en erken ulaşan futbolcu oldu.
Premier Lig'de "en hızlı 3 hat-trick" yapan oyuncu rekorunun sahibi Michael Owen bu dereceye 48 maçta ulaşırken, Haaland sadece 8 maçta rekorun yeni sahibi oldu. Haaland, Crystal Palace ve Nottingham Forest maçlarının ardından Manchester United'a karşı da hat-trick yapmıştı.
Manchester United maçı öncesinde çıktığı 7 lig karşılaşmasında 11 gol atan Erling Haaland, eski futbolcu Mick Quinn'in rekorunu kırarak en iyi başlangıç yapan oyuncu olmuştu. İlk 5 maçında 9 gole ulaşan Premier Lig'in tek ismi konumundaki Haaland, bu başarısı nedeniyle ağustos ayının en iyi oyuncusu da seçilmişti.
Norveçli yıldız, Premier Lig`de peş peşe 8 maçta da gol atarak Sergio Aguero'nun unvanını eline geçirdi.
Erling Haaland, Ada tarihinde üst üste 4 deplasman maçında gol atan tek oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.
Bu sezon City formasıyla Sevilla'nın 2, eski takımı Borussia Dortmund'un ise 1 kez ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde üç ayrı takım formasıyla bir maçta birden fazla gol atan tek oyuncu konumunda.
Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 25 gol barajına en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorunu da Kylian Mbappe'nin elinden aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve 15 gole en az sayıda maça çıkarak ulaşan oyuncu rekorlarını elinde bulunduran Haaland, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atma başarısı gösteren City'nin tek oyuncusu olarak dikkat çekiyor.
Kariyerinde 100 gol barajına, çıktığı 146. karşılaşma sonunda ulaşan Norveçli yıldız, bu alanda da açık ara önde bulunuyor. Norveçli oyuncunun 100 gollük performansına Neymar 173, Mbappe 180, Messi 210 maçta ulaşabilmişti.