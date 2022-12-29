Erling Haaland'dan bir rekor daha!

8 MAÇTA MİCHAEL OWEN'I GEÇTİ

Premier Lig'de "en hızlı 3 hat-trick" yapan oyuncu rekorunun sahibi Michael Owen bu dereceye 48 maçta ulaşırken, Haaland sadece 8 maçta rekorun yeni sahibi oldu. Haaland, Crystal Palace ve Nottingham Forest maçlarının ardından Manchester United'a karşı da hat-trick yapmıştı.