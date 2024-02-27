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Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Galatasaray ile Bitexen Antalyaspor karşılaştı. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta penaltı başta olmak üzere birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yayıncı kuruluşun eski hakemlerden oluşan Trio ekibi bu pozisyonları yorumladı.

Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında kazandığı penaltıda karar doğru mu? - 1

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTIDA KARAR DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Bir temas var ama futbol oyunundaki temaslarda aradığımızı kriter 'Oyuncu etkilendi mi?' sorusu. Bu oyuncuyu etkilemeyecek en basit temaslardan biriydi. UEFA'nın da tabiriyle 'hafif' bir temas. VAR'ın müdahale etmesini anlayamam. Türkiye'deki VAR uygulamalarında yanlış kullanımda ilk 10'a girer. O kadar net yanlış. Penaltı verilmesi de yanlı. Oyun devam etmeliydi.

Bahattin Duran: VAR müdahalesini konuşacak hiçbir şey yok. Çok yanlış. Hiç penaltı değil, hiç değil! Mikroskopla ararsanız, Antalyasporlu oyuncunun, Tete'nin ayak ucuna temasını görürsünüz. Bizim işimiz mikroskopla aramak değil. Pozisyonda penaltı yok. Bence bu pozisyonda ofsayt da var.

Bülent Yıldırım: UEFA'ya üye ülkelere bu pozisyonu gönderin, VAR müdahalesi olması gerektiğini savunan kimseyi bulamazsınız. Bir temas var ama VAR'ın müdahale edeceği bir kanıt yok. O zaman müdahale etmeyeceksiniz. VAR müdahalesi yanlış, bana göre de pozisyon devam etmeliydi. Çok küçük temas, böyle penaltı olmaz.


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Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında kazandığı penaltıda karar doğru mu? - 2

CARLOS VİNİCİUS'UN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE FAUL KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Antalyasporlu oyuncu, bu topa yükselmekte gecikmiş. Rakibini bozmadan yükseliyor ve vuruyor. Gol kararının verilmesini çok daha doğru bulurum.

Bahattin Duran: Carlos Vinicius'un hafif bir itmesi var ama o itme, golü iptal etitrecek derecede etki ayartmıyor. Oyuncu eli hissettiğinde kendini yere bırakıyor. Oyun devam etse, daha mutlu olurdum.

Bülent Yıldırım: Elle omuzdan basma yok, etkili tutma yok. Bu pozisyon net gol.


Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında kazandığı penaltıda karar doğru mu? - 3

GALATASARAY'IN VAR İLE VERİLEN İKİNCİ GOLÜNDE KARAR DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Teknoloji bu işi çözüyor. Üzerine konuşacağımız bir şey yok. Yardımcı hakem performansları her geçen hafta geriye gidiyor.

Bahattin Duran: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne inanıyorsak, karara inanacağız. Göz ile gördüğüm, Carlos Vinicius öndeymiş gibi... Milyon dolarlık bu sistemi kullanıyorsak, sisteme güveneceğiz.

Bülent Yıldırım: Sisteme güvenmek durumundayız.


Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında kazandığı penaltıda karar doğru mu? - 4

DERİCK KÖHN'ÜN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA PENALTI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Doğru karar. Sarı da çıkmalıydı.

Bahattin Duran: Penaltı.

Bülent Yıldırım: Penaltı ve sarı kart olmalıydı.


Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında kazandığı penaltıda karar doğru mu? - 5

ERDOĞAN YEŞİLYURT'UN KEREM DEMİRBAY'A İLE POZİSYONUNUN ARDINDAN SARI KART GÖRMESİ DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Kerem Demirbay faul yaptı ama o tekme yüzüne gelse ne olurdu? Yardımcı hakem nereye bakıyor? Erdoğan Yeşilyurt kırmızı kart görmeliydi.

Bahattin Duran: Burada yüze bir tekme sallama var. Kartın rengi yanlış.

Bülent Yıldırım: Topsuz bir hamle, bu şiddetli hareket. VAR müdahalesi gerekirdi. Açık ve tartışmasız.


Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında kazandığı penaltıda karar doğru mu? - 6

LUCAS TORREİRA'NIN SAM LARSSON'A MÜDAHALESİNDE KART ÇIKMAMASI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Kart çıkmaması yanlış. Zaten oyuncu sarısı var, sarı çıksa bile ihraç. Bu net bir kırmızı kart. Yaralayıcı, gaddarca bir hareket var.

Bahattin Duran: Sol ayağıyla rakibini çiğnedi. Net kırmızı kart. VAR devreye girmeliydi.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon kırmızı kart. Peki VAR'ın müdahale etmemesini ne yapacağız?


Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında kazandığı penaltıda karar doğru mu? - 7

ADAM BUKSA'NIN LUCAS TORREİRA'YA MÜDAHALESİNDE DEVAM KARARI DOĞRU MU?
 
Deniz Çoban: Tartışmasız kırmızı, VAR müdahalesi de gerekir.

Bahattin Duran: Buksa rakibini gördü ve dirseği vurdu. Kırmızı kart olmalıydı. VAR müdahalesi de olurdu. Ama normalde Torreira olmayacaktı, başkasına mı vuracaktı?

Bülent Yıldırım: Burada kırmızı olmalıydı.


Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında kazandığı penaltıda karar doğru mu? - 8

ZAHA'NIN MÜDAHALESİNDE VAR'IN DEVREYE GİRMEMESİ DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Ayak kurtulmuş, o yüzden VAR'ın konusu değil. Özgür Yankaya burada doğru yaptı. Ancak kırmızı kart bu.

Bahattin Duran: Çok net bir kırmızı kart. Güray Vural'ın ayağa kalkıp yürümesi inanılmaz. Bu hareketten sonra hiç yürüyemeyebilirdi.

Bülent Yıldırım: Başlangıç, gelişme, sonuç... Kırmızı kart.

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