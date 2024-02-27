Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında kazandığı penaltıda karar doğru mu?

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTIDA KARAR DOĞRU MU?



Deniz Çoban: Bir temas var ama futbol oyunundaki temaslarda aradığımızı kriter 'Oyuncu etkilendi mi?' sorusu. Bu oyuncuyu etkilemeyecek en basit temaslardan biriydi. UEFA'nın da tabiriyle 'hafif' bir temas. VAR'ın müdahale etmesini anlayamam. Türkiye'deki VAR uygulamalarında yanlış kullanımda ilk 10'a girer. O kadar net yanlış. Penaltı verilmesi de yanlı. Oyun devam etmeliydi.

Bahattin Duran: VAR müdahalesini konuşacak hiçbir şey yok. Çok yanlış. Hiç penaltı değil, hiç değil! Mikroskopla ararsanız, Antalyasporlu oyuncunun, Tete'nin ayak ucuna temasını görürsünüz. Bizim işimiz mikroskopla aramak değil. Pozisyonda penaltı yok. Bence bu pozisyonda ofsayt da var.

Bülent Yıldırım: UEFA'ya üye ülkelere bu pozisyonu gönderin, VAR müdahalesi olması gerektiğini savunan kimseyi bulamazsınız. Bir temas var ama VAR'ın müdahale edeceği bir kanıt yok. O zaman müdahale etmeyeceksiniz. VAR müdahalesi yanlış, bana göre de pozisyon devam etmeliydi. Çok küçük temas, böyle penaltı olmaz.





