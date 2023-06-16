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EURO 2024 Elemeleri | Letonya 2-3 Türkiye (Maç sonucu)

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, deplasmanda karşılaştığı Letonya'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, puanını 6'ya yükselterek maç fazlasıyla grubunda liderliğe yükseldi. Karşılaşmada ilkler de yaşandı...

EURO 2024 Elemeleri | Letonya 2-3 Türkiye (Maç sonucu) - 1

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya ile karşılaştı.

Başkent Riga'daki karşılaşma Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçta goller, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 51. dakikada Emsis ve 61. dakikada Cengiz Ünder,  90+4'te Tobers ve 90+5' İrfan Can Kahveci'den geldi.

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EURO 2024 Elemeleri | Letonya 2-3 Türkiye (Maç sonucu) - 2

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Türkiye Letonya galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltti ve avantaj elde etti.

EURO 2024 Elemeleri | Letonya 2-3 Türkiye (Maç sonucu) - 3

İLKLERİN GECESİ

Daha önce A Milli Takım kadrosuna dahil edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle maça çıkamayan Abdülkerim Bardakcı, Letonya maçıyla birlikte ilk kez milli formayı sırtına geçirdi ve gol attı. Umut ile Arda da ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.

EURO 2024 Elemeleri | Letonya 2-3 Türkiye (Maç sonucu) - 4

ARDA VE UMUT İLK KEZ İLK 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ile iki kez A Milli Takım formasını giyen Umut, oyuna sonradan dahil olmuştu.

EURO 2024 Elemeleri | Letonya 2-3 Türkiye (Maç sonucu) - 5

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

10. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Merih’in savunma dışına uzaklaştırdığı topu ters tarafta Jurkovskis önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda top savunmadan sekti, ardından önce Ciganiks’in sonra da Uldrikis’in şutlarında kaleci Mert ve savunma gole izin vermedi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada ev sahibi takım bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Uldrikis, Abdülkerim’den kurtuldu. Karşılamaya gelen Hakan’ın da ayağı kayınca ceza sahasında uygun pozisyon yakalayan Uldrikis’in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

EURO 2024 Elemeleri | Letonya 2-3 Türkiye (Maç sonucu) - 6

22. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.

EURO 2024 Elemeleri | Letonya 2-3 Türkiye (Maç sonucu) - 7
EURO 2024 Elemeleri | Letonya 2-3 Türkiye (Maç sonucu) - 8
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