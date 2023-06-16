EURO 2024 Elemeleri | Letonya 2-3 Türkiye (Maç sonucu)

İLKLERİN GECESİ

Daha önce A Milli Takım kadrosuna dahil edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle maça çıkamayan Abdülkerim Bardakcı, Letonya maçıyla birlikte ilk kez milli formayı sırtına geçirdi ve gol attı. Umut ile Arda da ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.