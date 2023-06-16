EURO 2024 Elemeleri | Letonya 2-3 Türkiye (Maç sonucu)
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, deplasmanda karşılaştığı Letonya'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, puanını 6'ya yükselterek maç fazlasıyla grubunda liderliğe yükseldi. Karşılaşmada ilkler de yaşandı...
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya ile karşılaştı.
Başkent Riga'daki karşılaşma Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
Maçta goller, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 51. dakikada Emsis ve 61. dakikada Cengiz Ünder, 90+4'te Tobers ve 90+5' İrfan Can Kahveci'den geldi.