Tarih belli oldu: Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesi bugün başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarı final etabı tamamlanmak üzere. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Borussia Dortmund, Real Madrid ve Bayern Münih, yarı finale çıktı. Futbolseverler şimdi de yarı final maçlarının ardından finale yükselecek iki ekibin arasındaki maçın tarihine odaklandı.