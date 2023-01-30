Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak. Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak.



Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da yarın forma giymesi beklenmiyor.



Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Fatih Karagümrük karşısında sahaya çıkabilecek.