Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında taraftarı önünde Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 24 haftada 63 puan toplayan ve averaj farkıyla liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında hata yapmamak ve galibiyet almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde liderliğini sürdüren Fenerbahçe, bu sezon 25. maçında 21. galibiyetini almak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?