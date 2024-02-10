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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında taraftarı önünde Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 24 haftada 63 puan toplayan ve averaj farkıyla liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında hata yapmamak ve galibiyet almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde liderliğini sürdüren Fenerbahçe, bu sezon 25. maçında 21. galibiyetini almak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta) - 2

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta) - 3

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta) - 4

BECAO SAHAYA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacak.

Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan ve form tutan 28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023 tarihinde oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Becao, ligde 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maçta forma giyemedi.

Brezilyalı oyuncu yarın forma giymesi durumunda 105 gün sonra sahaya çıkmış olacak.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta) - 5

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.

Sarı-lacivertli ekipte 2 oyuncu da sarı kart sınırında. Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, yarın forma giyip kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta) - 6

SERDAR DURSUN 8 AY SONRA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin ara transferde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Serdar Dursun, 8 ay sonra sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye 2021 yaz transfer döneminde transfer olup 2 sezon oynayan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başında eski takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e gitmişti.

Son olarak 11 Haziran 2023'te Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe forması altında sahaya çıkan Serdar Dursun, yarın oynaması durumunda 245 gün sonra yeniden sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta) - 7

DZEKO 5 MAÇTIR GOLLE KAVUŞAMADI

Süper Lig'de 16 golle krallık listesinin en üst sırasında bulunan golcü futbolcu Edin Dzeko, ligde 5 maçtır gol atamıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Dzeko'nun skor üretemediği 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu maçlarda goller İrfan Can Kahveci (2), Cengiz Ünder (3) ve Michy Batshuayi'den (2) geldi.

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