Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko taraftarı önünde Sırp ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan Fenerbahçe Beko, galibiyetlerini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?