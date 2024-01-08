Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında sahasında Sırbistan ekiplerinden Partizan ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de geride kalan 19. haftada 10 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, Partizan'ı taraftarı önünde yenmek için parkeye çıkacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko taraftarı önünde Sırp ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan Fenerbahçe Beko, galibiyetlerini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?