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Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında sahasında Sırbistan ekiplerinden Partizan ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de geride kalan 19. haftada 10 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, Partizan'ı taraftarı önünde yenmek için parkeye çıkacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko taraftarı önünde Sırp ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan Fenerbahçe Beko, galibiyetlerini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

FENERBAHÇE-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. hafta müsabakasında yarın Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

İKİ TAKIMIN SON MAÇLARI

Sarı-lacivertli takım son maçında, Litvanya'da konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup etti.

Partizan ise derbi maçta Kızılyıldız'a deplasmanda 88-72 kaybetti.

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

OYNANAN İLK MAÇI PARTİZAN KAZANMIŞTI

Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, geride kalan 19 maçta aldığı 10 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 6 Avrupa Ligi maçının 5'ini kazanan Fenerbahçe Beko, 19 maçta aldığı 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 6. durumda.

İki takımın Sırbistan'da oynadığı ilk maçı Partizan 85-84'lük sonuçla kazanmıştı.

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