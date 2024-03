Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören

"YERİ GELDİ, ADETA BİZLERİ YERDEN KALDIRDI"

Ali Koç, başkanlığı döneminde Tahsin Kaya'nın kendisine çok fazla destek olduğunu belirterek, "Saygılı ve saygın, Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden beyefendi bir insandı. Kendini hiçbir zaman öne çıkarmaya çalışmadı ama desteğiyle her zaman her ihtiyacımız olduğunda yanı başımızdaydı. Özellikle en kötü günlerimizde hep yanımızda oldu. Akil insan gibi davrandı. Yeri geldi yol gösterdi, yeri geldi ağabeylik yaptı, yeri geldi moral verdi. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Özellikle işler çok çok kötü giderken, camia baskısı fırtınaya dönüşmüşken, dayanma gücümüz yerle bir olmuşken, o günlerde hiçbir zaman o bizlerden vazgeçmedi. Yeri geldi, adeta bizleri yerden kaldırdı. Dayanma gücü verdi. Her kötü günün bir sabahı olduğunu anlattı. Bu 6 senelik süreci tamamlıyorsak, onun da katkıları vardır. Bu davranışı ve 6 sene boyunca verdiği desteği, ofisinde, ailesiyle, dostlarıyla hoş sohbet ve leziz yemekleri hiçbir zaman unutmayacağız" açıklamasında bulundu.