Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören
87 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, eski sporcular, Tahsin Kaya'nın ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın, Tahsin Kaya'nın hizmetlerine minnettar olduğunu ifade etti.