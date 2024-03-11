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Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören

87 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören - 1

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, eski sporcular, Tahsin Kaya'nın ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın, Tahsin Kaya'nın hizmetlerine minnettar olduğunu ifade etti.

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Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören - 2

Koç "Hepinizin bildiği gibi büyük bir Fenerbahçeliyi, kıymetli başkanımız sayın Tahsin Kaya'yı son yolculuğuna uğruyoruz. Hepimiz biliyoruz. Ali İhsan çok güzel bir hikaye anlattı. Otuz sene sonra İstanbul'a geldikten sonra başkan olmuş. Başkanlık nasip olmuş. Efsane başkanımız da olmuş. Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetler, emekler, çabalar sarf etmiş "dedi.

Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören - 3

Tahsin Kaya'nın kulübün başında olduğu 1988-1989 sezonunda 103 gol atılarak yaşanan şampiyonluğu hatırlatan Ali Koç, şunları söyledi:

Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören - 4

"Başkan Tahsin Kaya dediğin zaman akla gelen bu muhteşem 103 golle şampiyonluk sezonumuz. Ve o günden bugüne kadar kırılamayan rekor. 1989'un efsane şampiyonluğunun başkanı, 103 gollü efsane şampiyonlarımızın mimarlarından. Fenerbahçe'yle var olanlardan değil, Fenerbahçe için var olanların ta kendisiydi. En güzel de onun Fenerbahçe anılarıydı. Sanki dün yaşamış gibi tüm berraklığıyla bize o günleri yaşatırdı. 6 sene boyunca bana, bize Fenerbahçe'ye verdiği destekler için Allah razı olsun. Ailesi onun için her şeyden daha önemliydi. Ailesinin, Fenerbahçe camiasının ve Türk sporunun başı sağ olsun. Ailesine sabır, kuvvet ve metanet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Başkanımız nurlar içinde yapsın."

Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören - 5

"YERİ GELDİ, ADETA BİZLERİ YERDEN KALDIRDI"

Ali Koç, başkanlığı döneminde Tahsin Kaya'nın kendisine çok fazla destek olduğunu belirterek, "Saygılı ve saygın, Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden beyefendi bir insandı. Kendini hiçbir zaman öne çıkarmaya çalışmadı ama desteğiyle her zaman her ihtiyacımız olduğunda yanı başımızdaydı. Özellikle en kötü günlerimizde hep yanımızda oldu. Akil insan gibi davrandı. Yeri geldi yol gösterdi, yeri geldi ağabeylik yaptı, yeri geldi moral verdi. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Özellikle işler çok çok kötü giderken, camia baskısı fırtınaya dönüşmüşken, dayanma gücümüz yerle bir olmuşken, o günlerde hiçbir zaman o bizlerden vazgeçmedi. Yeri geldi, adeta bizleri yerden kaldırdı. Dayanma gücü verdi. Her kötü günün bir sabahı olduğunu anlattı. Bu 6 senelik süreci tamamlıyorsak, onun da katkıları vardır. Bu davranışı ve 6 sene boyunca verdiği desteği, ofisinde, ailesiyle, dostlarıyla hoş sohbet ve leziz yemekleri hiçbir zaman unutmayacağız" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören - 6

Törene katılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ise yaptığı açıklamada, "103 gol rekoruyla şampiyon olan takımın başkanı olarak, kulüp başkanı olarak zaten tarihe geçti. Hem başkanlık yönünü hem de iş hayatındaki başarısını konuşmacılar dile getirdi. Bir defa çok yardımsever ve hayırsever bir insandı. Ve bunun bilinmesini hiçbir zaman istemezdi" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören - 7

Tahsin Kaya'nın naaşı törenin ardından cenaze namazının kılınması için Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Merkez Camisi'ne götürüldü.

Fenerbahçe Eski Başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı'nda tören - 8
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