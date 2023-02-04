Fenerbahçe taraftarından TFF'ye protesto

Fenerbahçe'nin geçmişte girdiği hiçbir mücadeleyi kaybetmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"3 Temmuz FETÖ kumpası sonrası yaşananlarda, o kumpası tezgahlayanların, oynayanların, içinde yer alanların nerede olduğu belli. O kumpasta hedef seçilen Fenerbahçeli yöneticilerin, Fenerbahçe'nin nerede olduğu da belli. Fenerbahçe bu oyunlara karşı taraftarıyla, camiasıyla, başkanıyla, yönetimiyle, hep birlikte dimdik durmaya devam edecektir.

Eğer burada 3 Temmuz'da olduğu gibi bazı çevrelerce Fenerbahçe üzerinden bir provokasyon planlanıyorsa, o üstün zekalı arkadaşlara tavsiyemiz, kaybedecekleri bir savaşın içine girmemeleri. Fenerbahçe, geçmişte maçlar, kupalar, şampiyonluklar kaybetmiştir, yine kaybedebilir ama Fenerbahçe geçmişte girdiği hiçbir mücadeleyi, savaşı kaybetmemiştir, yine kaybetmeyecek."