Fenerbahçe'de sürpriz Keylor Navas hamlesi (25 Ocak transfer haberleri)

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe bir yandan da ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. İddialara göre sarı-lacivertli ekip, Altay Bayındır'ın son maçlardaki performansı sonrası sürpriz bir karar aldı.
Kaleci arayışında olan Fenerbahçe'ye Sirigu’nun, bir kez daha önerildiği öne sürüldü. Ancak yönetimin ilk tercihi PSG’den ayrılmaya hazırlanan Keylor Navas oldu.
Sarı-Lacivertliler, Keylor Navas ismini bir kez daha gündemine aldı. Fenerbahçe Yönetimi, tüm şartları zorlayacak. Kosta Rikalı eldiven, yedek beklediği PSG’den ayrılmak istiyor.
Navas’a, Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr talip olsa da bu kulübü geri çevirdi. Tecrübeli file bekçisi Avrupa’da kalmayı tercih ediyor.
(FANATİK)
Galatasaray, başarılı performans gösteren yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin bonservisini almak için şartları zorluyor.
PSG, Arjantinli yıldızın bonservis bedelini belirledi.
Başarılı futbolcu, Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı.
Ancak PSG'nin bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirlemesi sıkıntıya neden oldu.
(FOTOMAÇ)
Ligde ve kupada yoluna devam eden, kadrosunu güçlendirmek adına bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Trabzonspor, sakatlık geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Edin Visca'nın yerini dolduracak ismi Belçika'da buldu.
Visca'nın vatandaşı olan, Cercle Brugge forması giyen Dino Hotic, Trabzonspor'un gündemine geldi.
Bordo-Mavililer, bu sezon Belçika Ligi'nde 4 gol atıp, 1 de asist yapan 27 yaşındaki oyuncu için devreye girdi.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için girişimlere başlayan Fırtına, transferi bitirmek adına teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayını aldı.
(FANATİK)
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray sezon sonunu mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor.
Bu anlamda Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazanırken gündeme oldukça sürpriz bir isim geldi.
Galatasaray eski yıldızı Alex Telles için nabız yoklamaya başladı. Van Aanholt'un yerine sol bek arayan Galatasaray, eski yıldızı Alex Telles'i gündemine aldı.
Sevilla'da kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester United'da olan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması hedefleniyor.
Alex Telles, Galatasaray ile 1 kez Türkiye Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 1 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. Porto ile ise 2 kez Portekiz Ligi, 1 kez Portekiz Süper Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.
(FOTOMAÇ)
Beşiktaş savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Kartal, 2 milli yıldızı ara transferde kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş, Kayseri'nin yeni kontrat teklifini reddeden Onur Bulut için yeniden devreye girerken, Sassuolo formayı giyen Kaan Ayhan için de İtalyan kulübü ile görüşmeleri sürdürüyor.
(TAKVİM)
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da orta saha için ayrıca sürpriz bir ismin önerilmesi dikkat çekti.
Daha önce ülkemizde Beşiktaş 'ta forma giyen, bir dönem Galatasaray'ın gündemine gelen, şu anda ise İngiliz devi Arsenal'de mücadele eden Mohamed Elneny, menajerler aracılığı ile önerildi.
Fakat Karadeniz ekibinin, Mısırlı ön liberoya sıcak bakmadığı bildirildi.
(FANATİK)