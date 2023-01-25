Fenerbahçe'de sürpriz Keylor Navas hamlesi (25 Ocak transfer haberleri)

FENERBAHÇE KALECİ ARAYIŞINDA

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe bir yandan da ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. İddialara göre sarı-lacivertli ekip, Altay Bayındır'ın son maçlardaki performansı sonrası sürpriz bir karar aldı.



Kaleci arayışında olan Fenerbahçe'ye Sirigu’nun, bir kez daha önerildiği öne sürüldü. Ancak yönetimin ilk tercihi PSG’den ayrılmaya hazırlanan Keylor Navas oldu.

Sarı-Lacivertliler, Keylor Navas ismini bir kez daha gündemine aldı. Fenerbahçe Yönetimi, tüm şartları zorlayacak. Kosta Rikalı eldiven, yedek beklediği PSG’den ayrılmak istiyor.

Navas’a, Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr talip olsa da bu kulübü geri çevirdi. Tecrübeli file bekçisi Avrupa’da kalmayı tercih ediyor.

(FANATİK)