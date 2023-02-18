Fenerbahçeli Lincoln Henrique'den ve eşinden yaralı depremzedelere ziyaret

Fenerbahçeli Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller İstanbul'a gelen depremzedeleri ziyaret etti.
Brezilyalı futbolcusu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı depremzedelern yanına giderek çocuklara hediye de verdi.
Henrique, depremde evi yıkılan çocuklu bir aileye yardım etmek istediğini açıklamıştı.
Henrique,"Hepimiz depremzedelere destek olmalıyız. Aile olarak depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz. Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım." ifadelerini kullanmıştı.