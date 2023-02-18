Fenerbahçeli Lincoln Henrique'den ve eşinden yaralı depremzedelere ziyaret

Henrique,"Hepimiz depremzedelere destek olmalıyız. Aile olarak depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz. Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım." ifadelerini kullanmıştı.