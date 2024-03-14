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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselmesinin ardından kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oluyor. Peki, Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

UEFA Konferans Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, tur atlamasının ardından Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmaları rövanş usulü üzerinden iki maç şeklinde oynanacak.

Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

Konferans Ligi kura çekimi saat 15.00'te EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

PAOK

Fiorentina

Viktoria Plzen

DEVAM EDEN MAÇLAR

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Ajax (Hollanda) (0-0)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Molde (Norveç) (1-2)

23.00 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) (3-0)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan) (4-1)

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final ve final mücadeleleri oynanacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

FİNAL YUNANİSTAN'DA

Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'nın Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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