Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselmesinin ardından kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oluyor. Peki, Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
UEFA Konferans Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, tur atlamasının ardından Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanıyor.