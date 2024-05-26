Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı

Ancak şampiyon olunamayan her sezonun ardından teknik direktör değiştirildi. Vitor Pereira, Dirk Advocaat ve Aykut Kocaman takımı ya 2. ya 3. yapabildi. Bu sezonlarda Galatasaray ile Beşiktaş tarihlerine 2'şer şampiyonluk daha ekledi.





