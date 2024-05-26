Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı
Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe 99 puanla tarihinin en yüksek puanına ulaşmasına rağmen ikinci sırada kaldı. Deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi 10 yıla ulaştı.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde başlayan hasret Ali Koç'un başkanlığında da sona ermedi.
Fenerbahçe 2013-2014 sezonundan sonra ligde mutlu sona ulaşamadı.