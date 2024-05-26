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Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı

Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe 99 puanla tarihinin en yüksek puanına ulaşmasına rağmen ikinci sırada kaldı. Deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi 10 yıla ulaştı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı - 1

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde başlayan hasret Ali Koç'un başkanlığında da sona ermedi.

Fenerbahçe 2013-2014 sezonundan sonra ligde mutlu sona ulaşamadı.

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Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı - 2

Fenerbahçe, 27 Nisan 2014'te şampiyonluğunu ilan ettiğinde kulübün başında Yıldırım, takımın başında Ersun Yanal vardı. Bu Kadıköy'deki son şampiyonluk kutlamasıydı.


Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı - 3

Sarı lacivertliler, 19. şampiyonluğuna hücum hattında Sow, Emenike, Kuyt ve Webo,, orta sahada Emre Belözoğlu, Meireles, Mehmet Topal, Selçuk Şahin, savunmada Alves, Yobo, Gökhan, Caner, kalede Volkan Demirel ile ulaştı.

Bu yıldızlardan birçoğu kariyerlerini noktaladı.


Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı - 4

Yıldırım, 2014'teki şampiyonluğunun ardından sürpriz bir şekilde Yanal ile yollarını ayırdı ve takımı İsmail Kartal'a emanet etti.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı - 5

Ancak şampiyon olunamayan her sezonun ardından teknik direktör değiştirildi. Vitor Pereira, Dirk Advocaat ve Aykut Kocaman takımı ya 2. ya 3. yapabildi. Bu sezonlarda Galatasaray ile Beşiktaş tarihlerine 2'şer şampiyonluk daha ekledi.


Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı - 6

2018'de ise Fenerbahçe'de tarihi kongreye gidildi. Kulübün kabuk değiştirmesi bekleniyordu.
Koç seçimi kazandıktan kısa süre sportif direktörlük görevine Damien Comolli'yi getirdi, takım Philip Cocu'ya emanet edildi.


Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı - 7

Ancak O, Koç döneminde görev yapacak 10 teknik direktörden yalnızca ilkiydi. Fenerbahçe 3 yıllık sözleşme imzaladığı Cocu ile 5 ay sonra yollarını ayırdı, göreve Ersun Yanal getirildi. Sarı lacivertliler sezonu 6. sırada tamamlayabildi.


Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı - 8

Koç döneminde teknik direktörük görevini sırasıyla Yanal, Erol Bulut, Vitor Pereira, İsmail Kartal, Jorge Jesus ve yeniden İsmail Kartal üstlendi.


Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı - 9

Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu da geçici olarak takımı yönetti. Fenerbahçe bu isimlerle Süper Lig'de 3 kez 2., birer kez 3., 6. ve 7. oldu.


Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı - 10

Sarı lacivertliler bu süreçte 4 ayrı takımın şampiyonluğuna şahitlik etti.

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