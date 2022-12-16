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Fransa'da Dünya Kupası hazırlığı: Paris'in ünlü caddesi Şanzelize Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak

Fransa'nın başkenti Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'nin 18 Aralık pazar günü yapılacak Fransa-Arjantin 2022 FIFA Dünya Kupası final maçı için trafiğe kapatılacağı ve sadece yayaların kullanmasına izin verileceği açıklandı.

Fransa'da Dünya Kupası hazırlığı: Paris'in ünlü caddesi Şanzelize Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak - 1

Fransa'da Dünya Kupası hazırlığı ve önlemleri başladı. Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre; Turistik cadde Şanzelize, olası kutlamalara ev sahipliği yapacak.

Fransa'da Dünya Kupası hazırlığı: Paris'in ünlü caddesi Şanzelize Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak - 2

Yetkililer, caddenin final maçı için trafiğe kapatılarak sadece yayaların kullanımına açılmasını kararlaştırdı.

Fransa'da Dünya Kupası hazırlığı: Paris'in ünlü caddesi Şanzelize Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak - 3

Pazar günkü karşılaşma nedeniyle güvenliği sağlamak için 14 bin polis ve jandarma görevlendirildiği bildirildi.

Fransa'da Dünya Kupası hazırlığı: Paris'in ünlü caddesi Şanzelize Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak - 4

Öte yandan polisin, 14 Aralık'taki Fas-Fransa yarı finali sonrası, kutlamaların yapıldığı Şanzelize'ye giderek olay çıkaran 47 kişilik ultra sağcı bir grubu, yakındaki bir barda yaptığı kontrol sırasında tespit ettiği ve gözaltına aldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasındaki 15 kişinin istihbarat kaynaklarının listesinde olduğu belirtiliyor.

Fransa'da Dünya Kupası hazırlığı: Paris'in ünlü caddesi Şanzelize Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak - 5

Fransa'nın Fas karşısında kazandığı yarı final karşılaşması sonrası Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde aşırı sağcı grupların sokaklara inerek taşkınlık çıkarmıştı.

Fransa'da Dünya Kupası hazırlığı: Paris'in ünlü caddesi Şanzelize Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak - 6

14 Aralık çarşamba günkü yarı final maçı sonrası bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve birçok kentte yaşanan olaylarda polis, 145'i Paris'te olmak üzere toplam 167 kişiyi gözaltına almıştı. 

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