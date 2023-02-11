Futbolcu Burak Yılmaz'dan tepkilere yanıt: Yaptığım yardımları paylaşıp şov yapmam

Sosyal medyada bir yayına katılan Yılmaz, Hollandalılar'ın Türkiye için seferber olduğunu da belirterek, "Allah, Hollanda'nın hepsinden razı olsun, bizim için seferber oldular. 17-18 milyonluk ülke, bizim her platformda önümüzdeler. Sanayi, tarım, futbol... Bazı şeylerde şapkamızı önümüze koyup düşünelim." dedi.





