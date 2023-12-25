Futbolda Manchester City 2023'e damga vurdu: 1 yılda 5 kupa

İngiltere'de bu başarıyı elde eden ilk takım olan Manchester City, Avrupa'da ise bu istatistiği yakalayan 6. kulüp olarak kayıtlara geçti.



Avrupa'da daha önce Ajax (1995), Inter (2010), Barcelona (2011, 2015), Bayern Münih (2013) ve Real Madrid (2017), bir seneyi 5 kupayla kapatmıştı.



Bu rekorlara ek olarak Barcelona 2009, Bayern Münih ise 2020 senesinde ülkelerinde oynanan süper kupaları kazanarak 6 kupa birden kazanma başarısını göstermişti.