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Galatasaray-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 33. hafta)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak Fenerbahçe ile arasında olan puan farkını korumak istiyor. Peki, Galatasaray-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 33. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ve Pendikspor karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 32 haftada 28 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray 87 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray'ın yarın evinde oynayacağı Pendikspor maçı öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 33. hafta) - 2

GALATASARAY-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maç Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 33. hafta) - 3

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.

Galatasaray-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 33. hafta) - 4

ÜST ÜSTE KAZANMA REKORUNU TEKRARLAYACAK

Galatasaray, Pendikspor mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazandı. Galatasaray, yarın sahadan galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça çıkartacak.

Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.

Galatasaray-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 33. hafta) - 5

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, yarın sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Pendikspor maçına tam kadro çıkacak.

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