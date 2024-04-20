Galatasaray-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 33. hafta)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak Fenerbahçe ile arasında olan puan farkını korumak istiyor. Peki, Galatasaray-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ve Pendikspor karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 32 haftada 28 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray 87 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray'ın yarın evinde oynayacağı Pendikspor maçı öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?