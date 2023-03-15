Gent forveti Gift Orban kimdir? Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yaptı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Gent ekibini konuk etti. Gent ile deplasmanda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
Başakşehir, Gent karşısında ilk yarıyı 4-0 mağlup tamamladı.
Gent forveti Gift Emmanuel Orban, karşılaşmada 4 dakika içinde 3 gol attı.
Maçın ilk yarısı sakin geçerken; Gent forveti Orban'ın ilk golüyle birlikte durumlar değişti. 31. dakikada ilk golünü bulan genç forvet, 32. ve 34. dakikalarda da ağları sarstı.
Gent'in 20 yaşındaki oyuncusu, Başakşehir'in ağlarına 4 dakikada 3 gol attı. 37. dakikada Cuypers farkı 4'e çıkaran golü attı.
Gent'in forvet oyuncusu son dönemde yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor. 20 yaşındaki forvet, son lig maçında Zulte Waregem karşısında 4 gol buldu. Başakşehir ile oynanan ilk maçta da Orban takımının golünü bulan isimdi.
6 günde 8 gol bulan forvet bir anda kulüplerin dikkatini çekti.
Henüz Ocak 2023'te Gent'e transfer olan Nijeryalı forvet Gift Emmanuel Orban, 3.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
Norveç Eliteserien ekibi Stabaek Fotball'dan transfer edilen oyuncunun, 1 milyon Euro piyasa değeri var.
20 yaşındaki Gift Emmanuel Orban, Gent ile çıktığı 9 maçta 12 gol kaydetti.