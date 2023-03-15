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Gent forveti Gift Orban kimdir? Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yaptı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Gent ekibini konuk etti. Gent forveti Gift Emmanuel Orban, 4 dakika içinde 3 gol attı. Orban, sosyal medyada da trend topic oldu. Peki, Gift Emmanuel Orban kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Gift Emmanuel Orban'ın futbol kariyeri...

Gent forveti Gift Orban kimdir? Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yaptı - 1

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Gent ekibini konuk etti. Gent ile deplasmanda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Gent forveti Gift Orban kimdir? Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yaptı - 2

Başakşehir, Gent karşısında ilk yarıyı 4-0 mağlup tamamladı.

Gent forveti Gift Orban kimdir? Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yaptı - 3

Gent forveti Gift Emmanuel Orban, karşılaşmada 4 dakika içinde 3 gol attı.

Gent forveti Gift Orban kimdir? Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yaptı - 4

Maçın ilk yarısı sakin geçerken; Gent forveti Orban'ın ilk golüyle birlikte durumlar değişti. 31. dakikada ilk golünü bulan genç forvet, 32. ve 34. dakikalarda da ağları sarstı.

Gent forveti Gift Orban kimdir? Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yaptı - 5

Gent'in 20 yaşındaki oyuncusu, Başakşehir'in ağlarına 4 dakikada 3 gol attı. 37. dakikada Cuypers farkı 4'e çıkaran golü attı.

Gent forveti Gift Orban kimdir? Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yaptı - 6

GİFT EMMANUEL ORBAN KİMDİR?

Gent'in forvet oyuncusu son dönemde yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor. 20 yaşındaki forvet, son lig maçında Zulte Waregem karşısında 4 gol buldu. Başakşehir ile oynanan ilk maçta da Orban takımının golünü bulan isimdi.

Gent forveti Gift Orban kimdir? Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yaptı - 7

6 günde 8 gol bulan forvet bir anda kulüplerin dikkatini çekti.

Gent forveti Gift Orban kimdir? Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yaptı - 8

Henüz Ocak 2023'te Gent'e transfer olan Nijeryalı forvet Gift Emmanuel Orban, 3.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Gent forveti Gift Orban kimdir? Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yaptı - 9

Norveç Eliteserien ekibi Stabaek Fotball'dan transfer edilen oyuncunun, 1 milyon Euro piyasa değeri var.

Gent forveti Gift Orban kimdir? Başakşehir karşısında 4 dakikada hat-trick yaptı - 10

20 yaşındaki Gift Emmanuel Orban, Gent ile çıktığı 9 maçta 12 gol kaydetti.

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