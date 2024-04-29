"Geri dönüşün mimarı Onuachu" | Spor yazarları değerlendirdi

İskender Günen: "Gerçeğe dönüş"

"İkinci yarıda Trezeguet ve Umut girdikten sonra ise ilk yarıya göre kendi gerçeğine dönen bir Trabzonspor gördük. Onuachu'nun, Visca'nın getirdiği toptan sonra attığı golün ardından konsantrasyonu ve motivasyonu öne çıkan bir takım oluştu. Gaziantep'in 2-1'den sonra oyunu tamamen kendi alanında kabul etmesi ve hücumu hiç düşünmemesi sonucunda gelen ikinci golden sonra bordo-mavililer, oyunda tamamen üstünlüğü ele aldı. Hat-trick yapan Onuachu'nun attığı 3. golden sonra ise Gaziantep'in direnci tamamen düştü ve oyunu istediği gibi yönlendiren taraf Trabzonspor'du. Nijeryalı golcünün yokluğunda sorunlar ortaya çıkmakta fakat var olduğu her maçta geldiğinden beri takıma yaptığı katkı gerçekten çok fazla. Üçüncülük için alınan 3 puan doğaldır ki büyük önem taşımakta. Ama ilk yarıdaki görüntünün sorgulanması gerekmekte."

(SABAH)