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Güney Kore'nin nefesi yetmedi, Gana 3 puanı kaptı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Gana, E Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti.

Güney Kore'nin nefesi yetmedi, Gana 3 puanı kaptı - 1

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Güney Kore ile Gana karşı karşıya geldi.

İki takımda sahaya grup mücadelerindeki ilk galibiyetini almak için çıktı.

Güney Kore'nin nefesi yetmedi, Gana 3 puanı kaptı - 2

Gana, 24. dakikada duran top organizasyonunda savunmadan öne çıkan M. Salisu'nun golüyle rakibi karşısında 1- 0 öne geçti.

Güney Kore'nin nefesi yetmedi, Gana 3 puanı kaptı - 3

İlerleyen dakikalarda temposunu daha da artıran Gana, 34. dakikada genç oyuncusu M. Kudus'ün kafa vuruşuyla skoru 2-0'a taşıdı.

Güney Kore'nin nefesi yetmedi, Gana 3 puanı kaptı - 4

Maçın ilk yarısında başka gol sesi çıkmazken ikinci yarı hareketli başladı.

Güney Kore'nin nefesi yetmedi, Gana 3 puanı kaptı - 5

Güney Kore, ikinci yarıda maça hızlı başlarken C. Kyu-Sung, takımı adına öne çıkan isim oldu.

Güney Kore'nin nefesi yetmedi, Gana 3 puanı kaptı - 6

C. Kyu-Sung, 58. ve 61. dakikada attığı goller ile ülkesi adına skoru 2-2'ye getirdi.

Güney Kore'nin nefesi yetmedi, Gana 3 puanı kaptı - 7

Ancak maçın ilerleyen dakikalarında Gana, baskısını arttırdı ve M. Kudus'un golüyle tekrar öne geçirerek skoru 3-2 yaptı.

Güney Kore'nin nefesi yetmedi, Gana 3 puanı kaptı - 8

Maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı. Gana, Dünya Kupası H Grubu'nda ilk galibiyetini alarak puanını 3'e çıkardı. Güney Kore ise ikinci maçların ardından 1 puanda kaldı.

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