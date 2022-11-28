Güney Kore'nin nefesi yetmedi, Gana 3 puanı kaptı

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Güney Kore ile Gana karşı karşıya geldi.
İki takımda sahaya grup mücadelerindeki ilk galibiyetini almak için çıktı.
Gana, 24. dakikada duran top organizasyonunda savunmadan öne çıkan M. Salisu'nun golüyle rakibi karşısında 1- 0 öne geçti.
İlerleyen dakikalarda temposunu daha da artıran Gana, 34. dakikada genç oyuncusu M. Kudus'ün kafa vuruşuyla skoru 2-0'a taşıdı.
Maçın ilk yarısında başka gol sesi çıkmazken ikinci yarı hareketli başladı.
Güney Kore, ikinci yarıda maça hızlı başlarken C. Kyu-Sung, takımı adına öne çıkan isim oldu.
C. Kyu-Sung, 58. ve 61. dakikada attığı goller ile ülkesi adına skoru 2-2'ye getirdi.
Ancak maçın ilerleyen dakikalarında Gana, baskısını arttırdı ve M. Kudus'un golüyle tekrar öne geçirerek skoru 3-2 yaptı.
Maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı. Gana, Dünya Kupası H Grubu'nda ilk galibiyetini alarak puanını 3'e çıkardı. Güney Kore ise ikinci maçların ardından 1 puanda kaldı.