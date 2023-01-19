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Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon

İtalya Süper Kupası finalinde Inter, ezeli rakibi Milan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki kariyerinde 3. kupasını elde etti.

Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 1

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadı'nda oynanan final müsabakasında, 2021-2022 sezonu İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Milan ile İtalya Kupası galibi Inter kozlarını paylaştı.


Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 2

Mücadeleye hızlı başlayan Inter, 10. dakikada Federico Dimarco'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Inter, 21. dakikada Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.


Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 3

İkinci yarıya Milan baskılı başlasa da aradığı golü bulamadı. Inter'in Arjantinli santrforu Lautaro Martinez, 77. dakikada maçın skorunu 3-0 olarak tayin eden golü attı.


Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 4

Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 84. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.


Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 5

Inter, üst üste 2'nci, toplamda ise 7. kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, başında bulunduğu mavi-siyahlı takımla üst üste 2'nci kez İtalya Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.

Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 6

Inzaghi, Lazio'yu çalıştırırken kazandığı 2 kupayla beraber, kariyerindeki İtalya Süper Kupa sayısını 4'e çıkardı.

Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 7

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki kariyerinde 3. kupasını elde etti.

Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 8

Çalhanoğlu, geçen sezon İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası'nı kaldırmıştı.

Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 9

İşte mücadeleden ve kutlamalardan kareler...

Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 10
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 11
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 12
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 13
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 14
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 15
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 16
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 17
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 18
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 19
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 20
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 21
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 22
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 23
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 24
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 25
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 26
Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon - 27

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