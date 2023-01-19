Hakan Çalhanoğlu'dan İtalya'da 3. kupa: Milan'ı yenen Inter şampiyon

Inter, üst üste 2'nci, toplamda ise 7. kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, başında bulunduğu mavi-siyahlı takımla üst üste 2'nci kez İtalya Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.