Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi

Juventus'u uzatma devrelerinde bulduğu gollerle 4-2 yenen Inter, kupayı müzesine götürdü. Attığı golle takımı Inter’i mağlup olmaktan kurtaran milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk kez İtalya Kupası zaferi yaşadı

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 12.05.2022 - 03:27

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 1

Futbolda Kupası finalinde Inter, 'u normal süresi 2-2 eşitlikte sona eren maçta, uzatma devrelerinde bulduğu gollerle 4-2 yenerek kupayı kazandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 2

Roma Olimpiyat Stadı'nda yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği final maçında Juventus ve Inter kozlarını paylaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Inter oldu ve 7. dakikada Nicolo Barella ile 1-0 öne geçti.

İlk yarının sonlarına doğru Juventus beraberlik golünü arasa da devreye Inter'in üstünlüğüyle girildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 3

Maçın ikinci yarısına ise Juventus etkili giriş yaptı. 50. dakikada Alex Sandro'nun golüyle önce beraberliği sağlayan siyah-beyazlı takım, bu golden 2 dakika sonra ani atakta Dusan Vlahovic ile 2-1 öne geçti.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 4

Karşılaşmanın son anlarına girilirken Inter, 78. dakikada penaltı atışı kazandı. 80. dakikada penaltı atışını kullanan milli futbolcu , skora yeniden dengeyi getirdi: 2-2.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 5

Bu arada, mücadeleye ilk 11'de başlayan Çalhanoğlu, 90+1. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 6

Maçın 90 dakikalık normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Uzatma devrelerinde, Inter VAR yardımıyla bir penaltı atışı daha kazandı. Perisic, 99. dakikada kullandığı penaltı atışında Inter yeniden öne geçirdi: 3-2.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 7

Mavi-siyahlı takım, 102. dakikada yine Perisic ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı: 4-2.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 8

İkinci uzatma devresinde başka gol olmayınca Inter, Juventus'u 4-2 mağlup ederek kupayı kazandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 9

Maçın sonunda Inter takımı, taraftarlarıyla kupa zaferini büyük coşkuyla kutladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 10

Bu sonuçla Inter, tarihinde 8. kez İtalya Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 11

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımı gerideyken attığı penaltı golüyle maçın uzatmalara gitmesinde büyük rol oynadı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 12

Çalhanoğlu, takımı Inter'in bu zaferiyle 2017'den bu yana forma giydiği İtalya'da ilk İtalya Kupası zaferini yaşadı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 13

Milli oyuncu Çalhanoğlu, ayrıca 12 Ocak'ta da takımının, yine Juventus karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

Hakan Çalhanoğlu, Milan forması giydiği 2018'de Juventus'a karşı İtalya Kupası finali oynamış ancak o maçı Juventus 4-0 kazanmıştı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 14
Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 15
Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi - 16

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