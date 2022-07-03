Hakemden meslektaşına sahada evlilik teklifi

"YEŞİL SAHALARDA TANIŞTIK"

Devre arasında konuşan Recep Gündüz, "4 yıl önce üniversitede yeşil sahalarda tanıştık. Bugün de bu tanışmayı yine yeşil sahada, ebediyen mutluluğa bağlamak için böyle bir şey yaptık. İki takımın hocaları ve futbolcuları da bizlere yardımcı oldu. Biraz heyecanlandım ama çok şaşırdım. Çok mutluyum. İki takımın hocalarının haberi vardı, İl Hakem Kurulu Başkanı'mızın da haberi vardı. Kısaca kız arkadaşımın dışında herkesin haberi vardı. Kendisi de teklifimi kabul etti. Bu yüzden çok mutluyuz" dedi.